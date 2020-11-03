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Политика

Путин поднял флаг «Черномырдину»

В 10-летие со дня смерти экс-премьера в строй вошел названный его именем ледокол
Дмитрий СМИРНОВДмитрий СМИРНОВ
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Владимир Путин побывал на борту нового ледокола "Виктор Черномырдин". Кадр из видео ТАСС

Владимир Путин побывал на борту нового ледокола "Виктор Черномырдин". Кадр из видео ТАСС

3 ноября 2010 года умер экс-премьер России Виктор Черномырдин, и данью памяти человеку, оставившему большой вклад в истории страны, стал визит Владимира Путина на ледокол, названный его именем.

Путь «Виктора Черномырдина» к церемонии подъема флага был очень непрост. Дизель-электрический ледокол проекта 22600 строился с декабря 2012 года, срок сдачи не раз переносили, в ходе работ ему пришлось пережить даже пожар. Потом были сложные ходовые испытания в том числе в арктических льдах, и наконец «Виктор Черномырдин» был готов к сдаче.

Этот ледокол - уникальное судно, одно из самых мощных в своем классе. Он станет флагманом к целой серии кораблей, которые Россия построит для работы на Северном морском пути.

Новый дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин". Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Новый дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин". Фото: Михаил Метцель/ТАСС

- Мы переживаем непростые времена. Но пандемия пандемией, а мы сейчас присутствуем на большом событии, - обратился к собравшимся и членам экипажа Путин. - Черномырдин был человеком государственного масштаба. Он всегда стремился делать дело и служить нашей стране и нашему народу. Он был работоголик. Я лично смотрел, как он работает, и многому у него научился.

Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в создании ледокола.

- Такие суда, которые могут проходить через сплошные льды, имеют важнейшее значение для нашей страны, великой арктической державы, - сказал Путин. - Аналогов ледоколам этой серии нет в мире, за ними будущее.

КАКОЙ ЭТО ЛЕДОКОЛ

Водоизмещение 22.258 т

Длина 142,4 метров

Ширина 29 метров

Мощность 25 МВт

Скорость хода 17 узлов

Автономность плавания 60 суток

Ледопроходимость (предельная толщина льда) 2 метра

Экипаж 38 человек

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