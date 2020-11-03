«Меня все время давила совесть и жгла мое сердце»: что скрывал самый старший участник группы Игоря Дятлова

До сих пор не разгадано, почему туристы из группы Дятлова убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Недавно мы публиковали протокол закрытого партийного собрания первичной парторганизации при средней школе №18 от 9 мая 1955 года, на котором коммунисты клеймили Семена Золотарева за дачу взятки для решения квартирного вопроса, за сокрытие правды о предательстве брата во время Великой Отечественной войны и даже за избиение родной тетки.

Нам удалось найти еще один документ, имеющий отношение к тому партийному собранию. Это объяснительная Семена, которую он написал за три дня до заседания. Приводим весь текст его партийной исповеди, чтобы вы могли прочувствовать, понять дух того времени, настроение, поведение нашего героя. Итак:

Заведующему агитации и пропаганды ГК КПСС т. Измайлову С.Ш. от члена КПСС Золотарева С.А.

Объяснение

В моей жизни произошло много ошибок, которые я не допонимал, серьезно над ними не задумывался по молодости и малому опыту в практической жизни. Сейчас, по сложившимся обстоятельствам, проанализировал, серьезно продумал все свои ошибки и сделал вывод, что я был не прав как человек и как член партии. Я признаю свои ошибки, которые сообщаю:

О взятке

Я живу в Пятигорске с 1950 года. Вначале я просил квартиру в горжилуправлении, мне обещали, но так и не дали. Когда я начал работать в школе, мне в ЖКО п/я №1 обещали дать квартиру, но с получением вопрос затянулся в связи с медленным строительством. Квартирные условия у нас были ужасные. Надо было вставать в 5-6 часов утра, а возвращались в 9-10 часов вечера, а иногда и 2 часа ночи. И вот, чтобы ускорить вопрос о квартире, мне т.Бургач сказала, что может лучше будет если пойти в ЖКО и дать денег. Я этому разговору не придал большого значения. Она, наверное, сделала вывод для себя – пойти, но мне не сказала, когда пойдет. Моя здесь ошибка в том, что раз пошел такой разговор, надо было более глубоко вникнуть в этот вопрос и т. Бургач не разрешать идти со взяткой в ЖКО, а добиваться более честным путем. Я эту ошибку признаю.

О тетке

Жил я у своей тетки на квартире. Она мне разрешила жить временно у нее, пока мне дадут квартиру. В 1953 году у нас произошла ссора с теткой из-за денег, квартиры и дружбы с т. Бургач.

О деньгах

Она постоянно напоминала, что трудно и дорого достать продукты на базаре, поэтому требовала, чтобы тратились все деньги на питание. Однако же продукты она приносила из санатория. Там брала их без денег, а с меня требовала деньги. В результате этой ссоры она мне предложила освободить квартиру. О дружбе с т. Бургач тетка категорически возражала. Она всячески старалась в нашу дружбу, взаимоотношения внести раздор и ссору, называя всякими гадкими словами, распространяла ложные слухи о моей подруге т. Бургач. В 1954 году я вынужден был уйти из квартиры своей тетки и находился на квартире у знакомых, а вещи было некуда деть, поэтому я ее попросил оставить пока у нее. Однажды она мне сказала, чтобы я вещи забрал. Здесь у нас и произошла большая ссора. Собирая свои вещи, я находился в кладовой. Двери кладовой и комнаты при открывании сталкиваются. Открывая дверь кладовой, я толкнул комнатную дверь, которая толкнула выходившую тетку в грудь. Я этого не хотел делать, без всякого умысла и намерения. В этом проступке я признаю свою ошибку как грубость.

О вранье

У меня был брат – старший. Во время оккупации он работал на немцев, предавал и давал сведения о коммунистах, участвовал в расстреле. После прихода Советской армии он был расстрелян, а семья его выслана в Среднюю Азию. Об этом я сейчас пишу, когда полностью разобрался и допонял, что он изменник, что о нем я должен был узнать более подробно и сообщать о нем в своей автобиографии и анкете. Я до этого не понимал, что раз он подлец, то до меня нет дела и я за него не должен отвечать. Но меня все время давила совесть и жгла мое сердце, что я должен как-то выйти из этого тяжелого и затруднительного положения. Когда я вступал в партию, я о нем ничего не знал. А теперь дальше нет больше моих сил молчать об этом. Я признаю большую свою ошибку, что не указывал в автобиографии и в анкете и готов нести любое наказание. Если Вы мне доверяете, то очень прошу Вас, товарищи, оставьте меня в своих рядах. Я даже не мыслю в дальнейшем свою жизнь без партии. Я еще молод, еще надо мне многому учиться, как в жизни, так и у своих товарищей. Я даю слово исправить все свои ошибки и если мне доверяете, то прошу оставить меня в рядах Коммунистической партии Советского Союза. За свои проступки, допущенные ошибки я готов нести любое наказание.

ОТ АВТОРОВ

В этом любопытном документе интересно все. И то, что Семен любимую женщину по правилам того времени называет не иначе как товарищ Бургач. И лишь один раз позволяет себе нежно обмолвиться - «подруга».

Интересно, что воевал с теткой, характер которой, очевидно, был далеко не ангельский. Легко догадаться, какими словами тетка называла дружбу с товарищем Бургач и саму Бургач. Не стеснялась и костерить племянника фронтовика, кавалера ордена «Красной Звезды», учителя (!) физкультуры за его образ жизни.

Интересно, что он так легко отрекся от родного брата, назвав его подлецом. Хотя понятно, что он обманывает товарищей коммунистов, что якобы не знал об измене. Знал, и намеренно не указывал это в анкетах и автобиографии.

А эта фраза: «...прошу Вас, товарищи, оставьте меня в своих рядах. Я даже не мыслю в дальнейшем свою жизнь без партии». Она раскрывает нам Золотарева, уже не как бесшабашного авантюриста, а как расчетливого, толкового карьериста. Как человека, думающего о страховке, который не пойдет на глупый риск, если уж привязываться к трагедии на перевале.

Что касается брата Семена – Николая Золотарева, то, как нам удалось узнать, он действительно принимал участие в расстреле своих земляков. А после того, как его самого расстреляли, его семью - жену Пелагею, детей Ивана и Евдокию – власти выслали в Киргизию.

Если вы что-то достоверно знаете о семье Николая, сообщите нам: vars@kp.ru, konata@kp.ru

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