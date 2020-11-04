Так устали, что снова в отпуск: Джиган и Самойлова улетели на Мальдивы, где снимают виллу за 400 тысяч в сутки

Джиган и Оксана Самойлова с детьми улетели на Мальдивы. Фото: Инстаграм.

В августе звездное семейство рэпера Джигана в числе первых россиян отправилось в Турцию сразу после открытия авиасообщения с этой страной. Вместе с женой Оксаной Самойловой и четырьмя детьми музыкант две недели провел на турецком курорте. И вот теперь 35-летний артист и его 32-летняя спутница жизни решили снова отдохнуть на море – на этот раз на Мальдивах. Прихватив детей и родственников (в том числе маму Оксаны), супруги улетели на остров в Индийском океане.

На Мальдивах Самойлова и Джиган остановились в пятизвездочном отеле Ayada Maldives, выбрав самую дорогую виллу. Двухэтажный дом с собственным бассейном, стоящий прямо в море, обходится паре в 400 тысяч рублей в сутки. Но не завидуйте: за эти, прямо скажем, нехилые деньги супругам в первую же ночь пришлось изрядно помучиться.

Супруги поселились в пятизвездочном отеле на острове. Фото: Инстаграм.

- Как мы в этот раз далеко добирались: самолет, самолет, лодка. Но все ок, дети не подвели! – рассказала Оксана в Инстаграме. - Сегодня была первая ночь на воде. Как я себе представляла такие ночи: открыты все двери, дует легкий приятный теплый ветерок, слышен шум волн, и ты спишь под это все великолепие. Как это было на самом деле: ночь, я подрываюсь от жуткого грохота. Шум такой, как будто на веранде бомбы взрываются. Двери хлопают от ветра и сквозняка, дом трясется, и так всю ночь! Вот это романтика на океане.

Вилла с собственным бассейном обходится Джигану и Оксане в 400 тысяч рублей в сутки. Фото: Инстаграм.

На том же острове отдыхает и Тимати. Музыкант прилетел на Мальдивы вместе с мамой и дочкой Алисой. Тимати по-соседски зашел к Джигану и засветился в сторис его жены. Долгое время рэперы не жаловали друг друга, но когда весной этого года у Джигана случился срыв из-за наркотиков, Тимати поддержал его. На днях Джиган, Тимати и Егор Крид выпустили совместный клип «Rolls Royce», после съемок которого музыканты и решили отдохнуть на Мальдивах.

На том же острове отдыхает и рэпер Тимати. Фото: Инстаграм.

Прошлый отпуск Джигана и Самойловой в Турции тоже удался на славу. Пара поселилась в одном из лучших отелей Белека, где сняла огромную виллу с личным бассейном примерно по той же цене – 400 тысяч рублей в сутки. Учитывая, что в Турции звездная семья провела две недели, то на один только отель супруги потратили больше 6 миллионов рублей.

На Мальдивы рэпер и его близкие тоже явно прилетели не на одну неделю, так что отдых на экзотических островах снова обойдется Джигану минимум в 6-7 миллионов без учета стоимости перелета.

Весной Оксана объявила, что разводится с мужем из-за его измен и пристрастия к наркотикам, но потом решила сохранить семью. Фото: Инстаграм.

Ну а весну Джиган, Оксана и их дети провели в США, в Майами, куда Самойлова улетела рожать четвертого ребенка. Сын пары Давид появился на свет 18 февраля. А вскоре разразился страшный скандал: перебрав с наркотиками, Джиган несколько раз выходил в прямой эфир в Инстаграме в неадекватном состоянии. Примерно тогда же выяснилось, что музыкант изменял жене, и она решила подать на развод. Рэпер угодил в элитную флоридскую клинику Seaside Palm Beach. В рехабе Джиган сбрил бороду, брови и вышел в прямой эфир, объявив: «Я в психушке». Музыкант употреблял много нецензурных выражений, рассказывая о том, что его кормят и лечат хорошо, а в финале своего выступления принес извинения жене.

Натерпевшись из-за мужа публичного позора, Самойлова, тем не менее, решила сохранить семью и простила супруга. Пара вернулась в Россию и сумела снова наладить отношения. Или, по крайней мере, сохранить видимость нормальной семейной жизни для многомиллионной армии своих подписчиков в Инстаграме.