Ночь выборов 2020 в США: прямая онлайн-трансляция

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В Америке проходит важное событие - ночь выборов 2020 в США. Главные кандидаты на пост главы государства - действующий американский лидер Дональд Трамп и член партии демократов Джо Байден. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию с процесса выборов в Америке.

Граждане голосуют за будущего лидера несмотря на пандемию. Многие уже сделали свой выбор и проголосовали досрочно, в том числе по почте. По последним данным, отдать свой голос в дистанционном формате смогли более 100 миллионов американцев.

Напомним, в избирательных бюллетенях значатся не только фамилии Байдена и Трампа. Также в списках числится представитель либертарианской партии Джо Джоргенсен и 67-летний эколог-социалист от партии зеленых Нью-Йорка Хоуи Хокинс.

Пока, по мнению аналитиков, в ночь выборов 2020 в США победа скорее всего достанется демократу Джозефу Байдену. Однако и на прежних выборах Трамп не был заведомо лидером голосования, в следствии чего его победа стала неожиданностью.

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