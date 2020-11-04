В океанариуме Хельсинки устроили день рождения для окуня, впавшего в депрессию

Работники океанариума устроили праздник в честь 16-летия рыбки и подарили ей настоящий торт, сделанный из, конечно же, рыбы

Окунь с необычным характером живет в океанариуме Хельсинки. По утверждениям работников заведения, Микко (так зовут окуня) очень страдает от одиночества, которое сам же себе и регулярно обеспечивает, съедая своих соседей по аквариуму.

Как только у Микко появляется сосед, он тут же становится подвижным и активным. При этом даже меняет окраску тела, что свидетельствует о его хорошем настроении. Однако через некоторое время окунь съедает своего соседа, остается в одиночестве и вновь погружается в пучину депрессии.

Последней жертвой Микко стала крылатка-зебра – работники океанариума были уверены, что ядовитые иглы защитят ее от окуня. Не помогло.

Еще хуже рыба стала чувствовать себя после того, как океанариум закрылся на карантин, и посетителей не стало.

«Когда мы закрылись на карантин, то увидели, что Микко стал более апатичным. Он стал меньше двигаться, выглядел отстраненным», – рассказали работники, ухаживающие за рыбой.

С 2007 года Микко трижды переселяли в разные аквариумы в надежде найти для него идеальных соседей. Заканчивалось все одинаково – окунь съедал всех и впадал в депрессию.

Чтобы хоть как-то развлечь окуня во время карантина в отсутствие посетителей, сотрудники заведения решили перекусывать в непосредственной близости от его аквариума. По их словам, Микко повеселел. Тогда они устроили праздник в честь 16-летия рыбки и подарили ей настоящий торт, сделанный из, конечно же, рыбы.

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