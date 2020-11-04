"Стоят миллионы": Дана оценка пропавшим архивам Алексея Баталова, найденным у "опекунов" его дочери

Следователи изъяли пять пакетов, в которых лежали архивы актера, в том числе рукописи Анны Ахматовой. Фото: Валерий ПЛОТНИКОВ

30 октября в квартире Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, которых обвиняют в мошенничестве, прошел обыск. Следователи изъяли пять пакетов, в которых лежали архивы актера, в том числе рукописи Анны Ахматовой. По мнению адвоката Павла Астахова эти архивы могут стоить дороже, чем четырехкомнатная квартира Баталовых на улице Серафимовича в знаменитом Доме на набережной.

Действительно, все, что связано с творчеством и частной жизнью Анны Андреевны, очень ценится среди коллекционеров. Несколько лет назад на одном из книжных аукционов в Москве был продан редкий экземпляр сборника ее стихотворений почти за 2 млн. рублей. Это была книга «Стихотворения Анны Ахматовой. 1909-1945», которая вышла в 1946 году, но потом тираж был почти полностью уничтожен. Представленный на торгах лот – чудом уцелевший экземпляр. Тогда же был продан автограф Ахматовой, который поэт поставила на своем дебютном сборнике стихов «Вечер». Стартовая цена книги в ходе торгов выросла в четыре раз – с 220-250 тысяч до 1 миллион рублей. Фотопортрет Анны Ахматовой с дарственной надписью купили почти за миллион рублей.

- Очень ценятся фото из так называемого семейного альбома: знаменитости в домашней обстановке, в кругу семьи, друзей, - объяснил нам директор аукционного дома «Литфонд» и коллекционер Сергей Бурмистров. – За 7 миллионов рублей была продана записная книжка Анны Ахматовой. На внутренней стороне обложки - экслибрис Виктора Ардова (отчим Алексея Баталова – Ред.), в семье которого часто останавливалась Анна Андреевна, и ее дарственная надпись: «Виктору Ардову - не поэту, но человеку, собравшему мои «дела и дни» воедино, не взирая на ремонт. Ордынка, Москва 4 апреля 1959 г.». Чем известнее личность, тем дороже ее инскрипт. Чем более ранний автограф, тем он ценнее. Так автографы Анны Ахматовой, оставленные в 1910-х годах, в десятки раз дороже, чем ее автографы 1950 - 1960-х годов.

По мнению адвоката Павла Астахова эти архивы могут стоить дороже, чем четырехкомнатная квартира Баталовых Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Сколько может стоить архив Алексея Баталова с рукописями Ахматовой?

- Надо точно знать содержание этого архива. Ранние рукописи, как я уже сказал, могут стоить миллионы, как и ранние фотографии Ахматовой. Поздние, а скорее именно такие и хранятся в архиве Баталова, конечно, дешевле. Но все равно это сотни тысяч рублей. Анна Андреевна была очень дружна с матерью Алексея Баталова - актрисой Ниной Ольшевской. Содержание их переписки может быть очень личным, вряд ли две женщины обсуждали политику. Все, что касается личных, интимных вещей, это всегда интересно. И это стоит дорого. Но надо смотреть материал.

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