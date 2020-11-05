Протесты в Белоруссии, последние новости на 5 ноября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

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В МВД Белоруссии отчитались о поимке 35-летнего инженера, который, по версии следствия, «слил» данные 60 правоохранителей в сеть. "Задания" злоумышленник получал в мессенджере от неизвестного. За эту работу мужчине обещали вознаграждение, сообщает ведомство.

- Следователи возбудили уголовное дело за пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких, - сообщается в релизе.

Суд приговорил 60-летнего жителя города Жлобин к четырем годам лишения свободы за то, что на митинге в августе он бросил в милиционера стеклянную бутылку. Мужчина, как утверждает обвинение, в тот день был пьян. Сотрудник ГАИ получил повреждения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили "актуальные вопросы внутренней повестки России и Беларуси".

200 сотрудников Большого театра Беларуси записали видеообращение к руководству с просьбой пересмотреть решение об увольнении артистов. Среди безработных оказались солист оперы Илья Сильчуков, дирижер Андрей Галанов, концертмейстер Регина Саркисова и другие.

- Мы не можем оставаться в стороне от всего происходящего. Мы лишь хотим призвать к диалогу и взвешенным решениям. Мы не можем молчать, - заявили работники культуры.