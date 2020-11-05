"Все готовы к худшему сценарию": Вспыхнут ли протесты в США после выборов президента

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Судя по тому, как реагируют кандидаты в президенты США на подсчет голосов, а также по напряжению, скопившемся в американском обществе, конфронтации между сторонниками Трампа и Байдена избежать нельзя.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила доцент департамента политологии Финансового Университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

- Все готовы к худшему сценарию. Возможных столкновений стоит ждать в колеблющихся штатах, которые и будут определять окончательную картину итогов голосования.

Трамп может вывести своих сторонников, например, в тех же Мичигане или Пенсильвании. В Мичигане, где Дональд Трамп поначалу уверенно лидировал, он внезапно оказался аутсайдером и уступил Джо Байдену. В то время, как в Пенсильвании - родном штате демократа Байдена - лидерство досталось Трампу.

- Решение о применении силы и привлечении правоохранителей для подавления возможных выступлений в штатах будет зависеть от губернаторов, - говорит Евгения Войко. - В период протестов движения «Жизни черных важны (Black Lives Matter)» некоторые губернаторы выступили на стороне протестующих. Силы правопорядка были если не отстранены, но точно лишены возможности исполнять свои обязанности.

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