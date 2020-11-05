Впервые мировой рекорд Guinness World Records установили Медвежонок Барни и его друзья

Барни не останавливается на достигнутом и этой осенью нас ожидало новое путешествие, в котором каждый желающий ребенок мог попытаться установить рекорд вместе с Guinness World Records!

Для любящих родителей не секрет, как сильно дети любят приключения и отважно участвуют в них. Объединить приятное с полезным и провести веселые выходные с семьей и друзьями помог популярный детский бренд бисквитов «Медвежонок Барни». В крупнейшем арт-парке Европы Никола-Ленивец в Калужской области развернулось масштабное мероприятие под открытым небом, посвященное установке мирового рекорда вместе с медвежонком Барни и Guinness World Records!

Установить мировой рекорд будучи ребенком - легко! Принять участие в постройке самого высокого шалаша из дерева мог каждый желающий. На участие в творческом конкурсе было получено более 500 заявок от детей по всей России. На протяжении всего лета юные участники мастерили свои маленькие шалаши из подручных материалов у себя дома и делились ими на сайте Барни.рф.

На территории арт-парка «Никола-Ленивец» расположено множество знаменитых арт-объектов, а 4 октября к ним добавился и самый большой вигвам! Пятерка юных победителей творческого конкурса построила настоящий шалаш высотой 10 метров 20 сантиметров и весом более 7 тонн. Для его возведения было задействовано более 25 тысяч березовых прутьев и около 10 тысяч елового лапника.

В эти выходные для друзей Медвежонка Барни было подготовлено нечто-то особенное! Кроме большого количества подарков и игр на свежем воздухе, победители смогли насладиться выходными с семьей вдали от суеты и поучаствовать в увлекательной экскурсии по крупнейшему арт-парку Европы.

Медвежонок Барни не сидит на месте и всегда ищет новые приключения и друзей. Если вдруг вы не успели принять участие в этот раз – не огорчайтесь. Будьте готовы к новым рекордам и следите за текущими акциями и новостями от бренда!