Продолжать курс на либерализацию автогражданки, не завышать цены, а с остальным – все нормально. Чего хотят водители от полисов ОСАГО

УЧАСТНИКИ ОПРОСА – ОПЫТНЫЕ И АККУРАТНЫЕ ВОДИТЕЛИ

Первым делом спасибо всем, кто откликнулся на призыв «КП» принять участие в опросе «Как сделать ОСАГО более справедливым». Мы получили 784 подробных ответа о том, как нам улучшить действующую систему, какие ожидания связывают водители с грядущими изменениями. А заодно и какие они сами – наши читатели-водители.

Активнее всего в опросе участвовали жители Центрального, Приволжского и Южного округов – соответственно 27,8%, 14,9% и 10,7% от общего количества анкет. Но и остальные не «стояли на обочине» – их доля составила от 9 до 10% на каждый округ.

Самой активной оказалась Московская область – они даже Москву обогнали: 7,9% против 7,7%.

Три четверти участников анкетирования – мужчины. Примерно две трети отвечавших – старше 45, и почти 40% – старше 55 лет. Практически 75% состоят в браке.

Большинство участников нашего опроса – водители опытные и аккуратные. Более чем у 70% отвечавших стаж вождения – от 16 лет и выше. Больше половины всего 1–2 раза за последний год получали «письма счастья», то есть извещения о нарушениях ПДД. А около 30% – ни разу.

МОЛОДЕЖЬ НЕ ВЕРИТ, ЧТО ПОЛИСЫ ОСАГО ПОДОРОЖАЮТ

Большинство отвечавших признались, что стоимость автогражданки за последний год у них не изменилась, – это отметили практически 42% респондентов. У счастливчиков из 18% респондентов стоимость полиса стала ниже. Значит, система все-таки работает!

В современных реалиях, когда курс доллара растет, рубль падает, – дорожают многие товары и услуги. Так, например, произошло с запчастями, от которых зависит стоимость ОСАГО. Однако, как показали последние данные РСА, – стоимость полиса в среднем увеличилась всего на 19 рублей с момента августовской реформы. Сильный скачок цен сдержала именно реформа ОСАГО – без нее полис ОСАГО подорожал бы гораздо сильнее. Однако уже сейчас некоторые респонденты, которые не получают штрафы и не попадают в аварии, заметили снижение стоимости автогражданки.

А чего же ждут наши участники опроса от будущего? Интересно, как распределились ценовые ожидания по возрастам. Больше всего тех, кто считает, что тарифы не изменятся, в аудитории от 18 до 25 лет – 37,5%. У тех, кто постарше (26–35 лет), голоса распределились поровну между «не изменится» и «подорожает» – по 35%. Ну а более взрослые водители настроены более пессимистично и ожидают повышения цен.

Если говорить о регионах, то повышения цен опасаются в Подмосковье, Челябинской области, Татарстане, Башкирии… Но это не единственный и не самый преобладающий тренд. Примерно в таком же количестве регионов считают, что стоимость полиса не изменится, – это Москва, Санкт-Петербург, Ставрополье, Сахалин, Омская и Новосибирская области… И что интересно – на таком же уровне показал опрос и уверенность в том, что полисы подешевеют, правда, только для дисциплинированных водителей. Так считают в Крыму, Красноярском крае, Якутии, Дагестане, Бурятии, Мурманской и Амурской областях… И особо стоит отметить Чувашскую Республику – там в лидерах два прогноза: подешевеют полисы и для дисциплинированных водителей, и вообще средняя цена полиса.

С 1 января по 10 апреля 2020 года средняя стоимость ОСАГО снизилась в 53 регионах РФ на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди лидеров снижения – Белгородская, Брянская, Архангельская, Тамбовская области, Пермский край...

СТРАХОВЫМ КОМПАНИЯМ ДОВЕРЯЮТ, АВТОЮРИСТАМ – НЕТ

Главное, что показал опрос, – системе ОСАГО доверяют. Большинство людей в комментариях пишут: «все ОК», «меня все устраивает», «все нормально», «ничего менять не надо», «сейчас приемлемо более-менее»...

Более 77% респондентов отметили, что страхование реально помогает финансово защитить свой автомобиль от других участников дорожного движения. Более чем две трети считают, что, помимо стандартных коэффициентов расчета, нужно оценивать еще и грубые нарушения правил (например, значительное превышение скорости), но не мелкие недочеты в вождении.

Водители, читающие «Комсомолку», показали себя людьми юридически грамотными. Только 11% сказали, что для оформления полиса обращаются к посредникам. Почти 30% делают это на сайте страховых компаний, а тех, кто предпочитает прийти в страховую лично, – более 60%. Это говорит о доверии к страховым компаниям.

А вот с автоюристами наши читатели держат ухо востро – для получения страхового возмещения только один из четырех отвечавших готов с ними сотрудничать. Почти каждый пятый заявил, что опасается с их стороны мошеннических действий. Более того, 30% отвечавших сообщили, что сами сталкивались с мошенниками при заключении договоров.

«Пришлось обращаться к автоюристам, хотел быстрее и не возиться с бумагами, - пишет один из участников опроса. - В результате получилось гораздо дольше, потерял часть денег (не хотели отдавать деньги), и проблема разрешилась только после обращения к знакомому юристу. Больше никаких автоюристов».

Большинство же доверяет страховым компаниям. Правда, тем есть куда стремиться: пожаловавшихся на волокиту и некачественный ремонт оказалось пусть на чуть-чуть, но все же больше, чем тех, кто оказался абсолютно доволен качеством ремонта и организации выплат.

ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ ПО РЕГИОНАМ И ПО МОЩНОСТИ

В первую очередь водители хотят от ОСАГО еще большей справедливости. Почти 75% высказались за введение поощрительных коэффициентов при отсутствии грубых и регулярных нарушений. Это говорит о том, что эффект от либерализации уже ощутим и люди ждут дальнейшей трансформации ОСАГО – большего учета индивидуальных результатов водителя, более гибкого формирования тарифов, практического воплощения принципа «чаще нарушаешь – больше платишь», чтобы страховщики не закладывали в стоимость полиса для добросовестных водителей издержки на аварийных коллег по дорожному движению.

Кроме того, наши водители считают, что стоимость ОСАГО не должна зависеть от региона. Москвичи, например, недоумевают, почему им всем без разбора базовый тариф умножают на 2, а жителям Чукотки – всего на 0,6. То есть на 40% дешевле базового тарифа. Зарплаты на Чукотке не меньше и дороги не лучше.

К тому же региональный принцип часто нарушается, а ответственности за это – никакой. «Водитель должен сам выбирать, в каком регионе и на каком авто он хочет передвигаться, – пишет участник опроса. – В Москве, например, полно иногородних машин, в том числе такси, которые имеют региональные полисы, а ездят в Москве».

Среди мер, которые сделали бы ОСАГО более справедливым, многие называют и отказ от учета мощности при формировании тарифа. Сейчас – чем мощнее машина, тем дороже ОСАГО. А зависимость между мощностью и аварийностью не выявлена. Так что справедливее привязывать стоимость полиса к оценке самого водителя: если человек на «Опель-Корсе» не нарушал правила, то и, пересев на «Майбах», он, скорее всего, не начнет лихачить.

Еще участники опроса предлагают учитывать в качестве понижающего стоимость фактора семейный статус и наличие детей – такие люди более осторожны.

ЧЕГО НЕ ЗНАЮТ АВТОЛЮБИТЕЛИ

Опрос показал, что даже такие продвинутые водители, как читатели «КП», оказывается, далеко не все знают об ОСАГО.

Например, 63% отвечавших не знают, что финансовый омбудсмен может урегулировать спор со страховой компанией без суда, если человека не устраивает размер страховой выплаты.

Три четверти отвечавших не знают о том, что с помощью мобильного приложения «Помощник ОСАГО» можно значительно облегчить себе жизнь и сократить время на оформление ДТП. И почти 60% ничего не слышали о приложении «ДТП. Европротокол». Надеемся, что в скором времени люди будут пользоваться этими сервисами – в век цифровизации гораздо удобнее делать все с помощью смартфона.

Более 70% отвечавших не знали, что с 2019 г. действует новая система расчета стоимости ОСАГО.

И почти половина (48,6%) не знают об индивидуализации тарифов ОСАГО.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 2019 ГОДА

С 2019 года в ОСАГО введены некоторые изменения. Коэффициент бонус-малус, учитывающий отсутствие нарушений, определяется на 1 апреля, а не на момент составления полиса, как было прежде. То есть если вы год проездили без штрафов и аварий и в феврале заново оформляете полис, то ваши достижения учтены не будут – подождите до апреля.

Еще одно важное изменение. Расширены границы учета возраста и стажа. Раньше было 2 категории для возраста – до 22 лет и старше 22 лет. И 2 для стажа вождения – до 3 лет и свыше 3 лет. А коэффициенты в зависимости от возможных 4 комбинаций составляли от 1 до 1,8. Теперь возрастных и стажевых градаций стало больше – в итоге получается 58 различных категорий. Общий принцип сохранился – чем старше и опытнее водитель, тем дешевле у него страховка. Но границы коэффициентов расширены – нижняя составляет 0,93. То есть в отличие от прежних времен взрослый и опытный водитель может получить скидку с базового тарифа на 7%.

СКАЗАНО

Что пишут участники опроса

- Скидки пенсионерам – чтобы стало дешевле.

- Мне все нравится.

- Хочу как в Германии.

- Сделайте маленькую карточку, подтверждающую страховку, вместо простыни формата А4.

- Ничего менять не надо.

- Надо давать хорошие бонусы за безаварийное вождение в течение 3 лет.

- Упростить процедуру выплаты.