Неприкосновенность экс-президентов России станет пожизненной

Этот документ готовится «в соответствие с недавними изменениями Конституции». Фото: Иван МАКЕЕВ

Как стало известно, член Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников собрались внести на обсуждение парламента проект закона «О гарантиях неприкосновенности экс-президента».

Этот документ готовится «в соответствие с недавними изменениями Конституции».

- Законопроектом закрепляются гарантии неприкосновенности экс-президента после срока исполнения им президентских полномочий, - сказал Клишас журналистам.

Сенатор заметил, что сейчас «запрещается привлекать бывшего президента к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период президентства. Он не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску или допросу по делам, связанным с исполнением им полномочий президента».

Что же касается «тяжких преступлений экс-президента» - лишить неприкосновенности его можно, но «глава Следственного Комитета должен получить на это разрешение Госдумы и Совета Федерации».

Проект же Клишаса - Крашенинникова «исключает указание на сроки совершения противоправных деяний».

"Глава государства», - гласит проект, - «прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью». То есть не только во время президентства и по делам, совершенным в этот период, а пожизненно.

И ещё очень важный момент... «Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, связь, документы, багаж и на его переписку».

Лишить неприкосновенности бывшего главу государства может только Совет Федерации и «только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда или Конституционного суда».

(СКР в новом варианте закона вообще не упоминается.)

Сам же бывший глава государства, в отношении которого выдвинуто обвинение, вправе будет участвовать в рассмотрении вопроса на заседании парламента.

Поправка в Конституцию с уточнением гарантий неприкосновенности экс-президентам была предложена еще в феврале. Крашенинников тогда заметил в интервью «Комсомольской правде», что эти гарантии были прописаны в федеральном законе, а внесение такой поправки в Конституцию сделает эти нормы "более стабильными".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Павел Крашенинников о новом порядке формирования Совфеда и Госдумы: Сенаторы и депутаты должны быть кристально чистыми

Глава Комитета Госдумы по законодательству - обозревателю KP.RU Александру Гамову (подробности).