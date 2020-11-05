Потеря обоняния без кашля и высокой температуры: что делать при самых первых признаках COVID-19

Нарушение обоняния и вкуса — очень частный симптом ковида, он встречается примерно у половины заболевших Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество заболевших COVID-19 во всем мире и в России продолжает расти. В нашей стране к утру 5 ноября число зараженных составило 1 млн 712 тысяч 858 человек, за сутки прибавилось 19 404 случая коронавируса. При этом у большинства инфекция протекает в легкой форме или бессимптомно — по разным данным, так переносят ковид 50-70 процентов заразившихся. Но многие переживают: как вовремя понять, если все-таки начинаются осложнения, когда нужно срочно вызывать врача? Что предпринимать самому, если местное здравоохранение перегружено и участковый не может добраться до больного по несколько суток? Чтобы ответить на эти вопросы, Минздрав провел Открытый консилиум по COVID-19, где собрались главные профильные медицинские специалисты.

ГЛАВНЫЕ СИМПТОМЫ «КОРОНЫ»: КАКИЕ И КАК ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ У РОССИЯН

Главный пульмонолог Минздрава, зав. кафедрой пульмонологии лечебного факультета Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал о последних данных: какие симптомы коронавируса чаще всего встречаются у заболевших в нашей стране.

- Повышение температуры выше 37,5 градусов: у 90% всех пациентов;

- слабость и утомляемость: 40% случаев;

- кашель: 40%;

- одышка: 30%;

- головная боль: 20%;

- боли в горле: около 10%;

- расстройство пищеварения и нарушения стула: около 10%.

! Нарушение обоняния и вкуса — очень частный симптом ковида, он встречается примерно у половины заболевших, отметил профессор Авдеев.

Сегодня науке известно, что такие симптомы могут появляться в период от 2 до 12 дней после заражения. У 95% заразившихся это происходит в диапазоне от 2 до 6 дней, рассказал главный пульмонолог.

ПРОСНУЛСЯ С НЕБОЛЬШОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ — ЧТО ДЕЛАТЬ?

Сезон простуд никто не отменял, помимо ковида вокруг нас сейчас вовсю гуляют риновирусы, аденовирусы, бокавирусы и прочие возбудители ОРВИ. Типичная ситуация: проснулся утром, легкое недомогание, температура 37,5. В доковидную эпоху мы бы несколько дней спокойно пили чай с малиной и, завернувшись в плед, смотрели сериалы. А сейчас в ужасе: вдруг «корона»? Что делать?

- Сразу звонить в Скорую, конечно, не надо, - говорит главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. - Сейчас алгоритм действий должен быть таким:

1) в первую очередь изолироваться, если есть возможность — в отдельную комнату. Завести отдельную посуду;

2) позвонить в поликлинику. Сообщить о своем самочувствии. С момента такого звонка человек считается помещенным под медицинское наблюдение;

3) врач должен принять меры, чтобы разобраться, чем болен пациент — есть ли у него новая коронавирусная инфекция или банальное ОРВИ. На начальном этапе это может быть опрос по телефону. В зависимости от симптомов, особенностей состояния больного — приход на дом и взятие мазка на коронавирус.

! Что касается приема лекарств, то без назначения врача нельзя принимать никаких препаратов кроме жаропонижающих, - подчеркивает Драпкина. - Если температура поднимается выше 38 градусов, можно принять парацетамол, им желательно запастись для вашей домашней аптечки.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СДАЧА ТЕСТА ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ БОЛЕЗНИ: СПЕШИТЬ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ?

Специалисты призывают не мчаться в лабораторию, чтобы сдать мазок, при первых подозрительных симптомах.

- COVID-19 это заразное заболевание (один зараженный передает инфекцию в среднем двоим людям. - Ред.), поэтому при подозрении на него не нужно идти или ехать в лабораторию, подвергая риску окружающих, - говорит директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов. - Правильный вариант — остаться дома, позвонить в поликлинику. Участковый врач оценит симптомы и определится с диагностикой: нужно ли обследоваться прямо сейчас или такой необходимости нет.

«В любом случае я советую начинать со звонка врачу. Самостоятельные, необоснованные обращения в лабораторные службы это всегда дополнительная нагрузка на медицинскую систему, которая и без того перегружена сегодня. Нам необходимо обследовать тех, кому это точно показано», - подчеркивает Лиознов.

БОЛЕЗНЬ ЕСТЬ, А ТЕСТ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ: ЧАСТО ЛИ ТАК БЫВАЕТ И ПОЧЕМУ?

- Да, так бывает в нашей практике, - подтверждает главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. - При этом мы не подвергаем сомнению качество российских и зарубежных тестов на COVID-19. Ложноотрицательные результаты встречаются в 35 — 40% случаев.

Почему это происходит? Есть две основные причины, пояснил эксперт.

- Первое: неправильное взятие материала, мазка из ротоглотки и носоглотки. В частности, если мазок взят слишком поверхностно, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат.

- Второе: «неудачное» время взятия биоматериала у пациента. На ранних стадиях болезни (как правило — первые 5-7 дней. - Ред.) у нас больше шанс получить положительный результат ПЦР.

На более поздних стадиях чаще встречаются ложноотрицательные результаты. В таких случаях для постановки диагноза учитывается клиническая картина болезни (симптомы), характерные изменения в легких по результатам рентгена или КТ, а также делаются анализы на антитела.

КОГДА НА САМОМ ДЕЛЕ НУЖНА КТ

На этот вопрос ответил главный специалист Минздрава по лучевой диагностике Игорь Тюрин:

- Компьютерная томография нужна больным, которые переносят коронавирусную инфекцию тяжело и в абсолютном большинстве случаев подлежат госпитализации, - подчеркивает врач. - В таких ситуациях результат КТ нужен для принятия решения в приемном покое — что именно нужно делать с данным пациентом.

- С другой стороны, КТ, как правило, не показана больным с легкой формой ковида, - продолжает Тюрин. - Потому что у этих пациентов выявление или, наоборот, отсутствие изменений на КТ никаким образом не повлияет на дальнейшее лечение. Исключение — только больные с очевидными тяжелыми факторами риска (старше 65 лет, с сахарным диабетом, гипертонией, онкологическими и другими тяжелыми хроническими заболеваниями. - Ред.).

! Ни в коем случае, совершенно точно не нужно делать КТ, если кто-то рядом с вами заболел ковидом или вы просто получили положительный тест на коронавирус.

КСТАТИ

КТ — не единственный метод оценки состояния легких при ковиде. «Не стоит игнорировать рентгеновские снимки, - отметил главный специалист Минздрава по лучевой диагностике Игорь Тюрин. - Да, рентген не очень эффективен в первые дни заболевания. Но, начиная со второй недели, большую часть изменений в легких, которые можно выявить с помощью КТ, как правило, мы видим и на рентгене».

В ТЕМУ

Два дня температура 38 — вызывать ли Скорую?

- Подъем температуры до 38 градусов и выше, безусловно, требующий внимания симптом. Но важно понимать, что это бывает при огромном количестве как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний, - поясняет главный врач московской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. Учитывая, что мы с вами сейчас живем в условиях повышенной инфекционной опасности, нужно обязательно вызвать врача из районной поликлиники. Скорую помощь вызывать не нужно. Участковый либо врач выездной бригады поликлиники определит, что с вами происходит, какие обследования нужны и дальше решит вопрос о тактике вашего лечения.

ВАЖНО

Пациент в больнице — будет ли к нему доступ у родственников?

- Мы работаем в статусе инфекционных стационаров, в них посещение больных родственниками категорически запрещены, - рассказала Марьяна Лысенко. - Более того, под запретом передвижение и самих пациентов по стационару.

А вот передача личных вещей и средств гигиены возможна. Прием посылок организуется в каждом стационаре через чистые зоны в течение целого дня

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