Зачем власти хотят собрать гигантскую базу генетических данных пьяниц и нарушителей ПДД

Новый законопроект радикально расширяет круг тех, кто должен поделиться с государством своим генетическим материалом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который существенно расширит список тех, кто должен сдавать государству образец своего ДНК. Силовики утверждают, что с этими данными они смогут эффективнее работать, а правозащитники предупреждают о возможных злоупотреблениях.

КАК СЕЙЧАС

Государство собирает ДНК своих граждан с 2008 года, когда был принят закон о геномной регистрации. В распоряжении МВД есть федеральная база данных геномной информации, куда в обязательно порядке попадают образцы генетического материала осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также осужденных по любой статье, касающейся половой неприкосновенности. Также туда вносят данные неопознанных тел.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ СДЕЛАТЬ

Новый законопроект радикально расширяет круг тех, кто должен поделиться с государством своим генетическим материалом. Заборы предлагается делать всем заключенным, обвиняемым и подозреваемым в совершении всех уголовных преступлений, а также тем, кто попадает под административный арест.

На последний пункт обращают внимание многие эксперты. Административный арест – это, можно сказать, исключительная мера наказания для мелких правонарушений, которые «не дотягивают» до Уголовного кодекса. Если штрафы не помогают, человека отправляют в спецприемник. Чаще всего, если судить по судебной статистике, эту меру наказания применяют к неплательщикам штрафов и тем, кто появляется в общественных местах в нетрезвом виде. Но в спецприемник могут отправить и за мелкое хулиганство, и за злостное нарушение ПДД, и даже за неисполнение родителями своих обязанностей.

Если закон примут, все люди, проходящие по этим статьям КоАП, также должны будут оставить след в базе генетических данных.

КАК СДАЮТ МАТЕРИАЛ

Взять у человека биоматериал для базы данных несложно. Обычно это делают с помощью соскоба с внутренней поверхности щеки – многие россияне проходили аналогичную процедуру в этом году, когда сдавали ПЦР-тест на коронавирус. Чтобы полностью определить геном человека этого материала не хватит, а вот для идентификации его следов на месте преступления, вполне.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что только в прошлом году исследования ДНК назначали 127 тысяч раз, и в 73% случаев эта процедура помогала. В полиции говорят, что для эффективности базы данных ДНК, в ней должна быть информация как минимум на 1% населения страны. В России пока хранят сведения о геноме 0,6% людей, а если новый закон примут, всего за 2 года в базе окажутся генетические следы 3,5% населения. Это позволит правоохранительным органам лучше работать и быстрее раскрывать преступления.

МНЕНИЕ

«Такая информация открывает широкие возможности для злоупотреблений»

- Нужно понимать, что, если такое решение будет принято, станет лучше в первую очередь самому МВД. Идея расширить круг лиц, подлежащих геномной регистрации, стоит в одном ряду с предложением главы Следственного комитета о повальной дактилоскопии. Конечно, в таком случае правоохранителям станет значительно проще работать, - сказал «КП» председатель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. – Но в таком случаем Россия немедленно превратится в полицейское государство. Нам неизвестно, где и как собранная информация будет храниться, какие злоупотребления тут возможны. Ведь в геноме «зашиты» данные о наследственных заболеваниях, которые могут передаваться детям, о индивидуальной непереносимости тех или иных веществ и многое другое. Это такие сведения о частной жизни, с которыми поле для злоупотреблений очень широко.

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