Новое фото больной раком Анастасии Заворотнюк оказалось фейком

Растиражированный в соцсетях снимок актрисы на самом деле был сделан четыре года назад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За здоровье "прекрасной няни", которая второй год мужественно борется с онкологией, переживают тысячи поклонников. Каждое послание актрисы в соцсетях помогает людям верить в чудо и победу над коварной болезнью. Однако, сама Анастасия появляется в Инстаграме крайне редко и публикует лишь архивные снимки, не желая демонстрировать публике изменившуюся внешность. К сожалению, агрессивное лечение не прошло без последствий: по словам друзей семьи, от былой красоты актрисы не осталось и следа.

Между тем, на днях в одном из фан-аккаунтов "прекрасной няни" опубликовали неизвестный снимок звезды с призывом молиться за ее здоровье. Когда был сделан этот кадр, администраторы умолчали, и большинство поклонников поверили, что фото действительно свежее. Тем более, Анастасия Заворотнюк выглядит на нем полнее обычного, а вместо роскошной шевелюры у артистки короткие волосы.

Неизвестный снимок актрисы появился на одной из ее фан-страничек.

Этот кадр моментально разлетелся по Сети и вызвал бурные обсуждения: не сдерживая слез, люди желали "прекрасной няне" скорейшего выздоровления, отмечали, что она хорошо выглядит, а значит, идет на поправку... Но эти ожидания оказались напрасны.

Как выяснил сайт kp.ru, "свежее" фото актрисы было сделано задолго до болезни: это кадр из телесериала "Любовь и море", в котором Заворотнюк снималась в 2016 году. Анастасия играла массажиста-косметолога из небольшого приморского санатория - отсюда и соответствующая внешность в кадре: скромная одежда, простенькая прическа. Таким образом, фан-аккаунт просто выдал за новый снимок архивный кадр. Роль в сериале была далеко не самой яркой в карьере актрисы, поэтому большинство поклонников и не узнали этот образ.

Анастасия Заворотнюк снималась в сериале "Любовь и море" в 2016 году.

Напомним, о диагнозе Анастасии Заворотнюк - глиобластоме головного мозга стало известно прошлым летом. Семья долгое время отказывалась комментировать состояние актрисы, что породило огромное количество слухов. Впрочем, даже после признания болезни близкие не спешат делиться новостями о здоровье Анастасии: где сейчас находится "прекрасная няня", и какие прогнозы дают врачи, достоверно никто не знает.

Актриса исполнила роль массажистки - далеко не самую яркую в своей карьере.

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