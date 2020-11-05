Звезды Голливуда поддерживают Дональда Трампа в соцсетях

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Американцы с нетерпением ждут окончательных результатов президентских выборов-2020. И хотя немалое количество американских кинозвезд поддержала демократа Джо Байдена, есть и те, кто верит в победу Дональда Трампа.

Актриса Керсти Элли – ярая сторонница политики Трампа. Утром, просмотрев новости и поняв, что так и не ясно, кто победил, она написала в соцсетях, что по-прежнему надеется на благополучный для Трампа исход избирательной гонки.

- Я - оптимист и верю, что лидером Америки станет тот, кто им был до сегодняшнего дня, - написала актриса и опубликовала американский флаг со множеством смайлов в виде поцелуя.

Актриса Керсти Элли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также она дала своим подписчикам, голосовавшим за демократов, совет - что им стоит сделать в случае победы республиканцев. Элли призналась, что совершала много дерзких поступков, и не переживает, что ее слова могут кого-то поставить в неудобное положение.

Стивен Болдуин, отец фотомодели Хейли Болдуин тоже написал, что верит в Трампа и молится за победу республиканцев. Хотя его дочь во время избирательной кампании открыто заявляла о поддержке Джо Байдена.

Актер Кевин Сорбо поддерживает республиканцев. И солидарен с их мнением по поводу того, что при подсчете голосов имело место быть мошенничество, посоветовав обратиться к юристам.

Актер Кевин Сорбо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Если победит Байден, страна будет разрушена. - написал Сорбо за пару дней до выборов. - Голосуйте правильно!

Певица Кайя Джонс присоединилась к национальной коалиции в поддержку Трампа и порекомендовала своим подписчикам «довериться Богу», сравнив Трампа с Всевышним.

Ее коллега, кантри-певица Бонни Пол написала, что молится за победу Трампа.

- Мы молимся за президента и за эту свободную землю, - поделилась своими мыслями в Сети исполнительница. - Мы просим правду восторжествовать!

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