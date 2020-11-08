Олег Меньшиков, шепотом: Вон из Москвы!.. Карету мне!

Исполнитель роли Костика - поклонникам: «А не хлопнуть ли нам по рюмашке? Юбилей все-таки...». Фото: Кадр из фильма

Этот юбилей, к сожалению, оказался связанным с новостью об отмене всех ноябрьских спектаклей с участием Меньшикова в Театре имени Ермоловой. Причина общая для многих сегодня: по состоянию здоровья. Мы искренне желаем Олегу Евгеньевичу, чтобы это состояние улучшилось, а пока просто поздравляем его с днем рождения.

Олег Меньшиков в кино в какой-то момент стал привычным. Если телевизор гоняет по экрану Костика из «Покровских ворот» в любую праздничную неделю, то уже самые верные поклонницы отвлекаются на резку салата, играя в угадывание цитат за секунду до их произнесения на экране. Это же невозможно сказать ни про один другой фильм с Меньшиковым, они не расходились на цитаты. Был безумно любимый мной печальный «Капитан Фракасс», снятый по роману Теофиля Готье в 1984 году. Конечно, были «Кавказский пленник», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Статский советник», «Легенда № 17», «Гоголь». Это из относительно недавних работ, но главное, что там было, это не текст, а безумная энергетика собственно Меньшикова. Энергетику невозможно цитировать. И тогда на помощь приходит театр.

Актер Олег Меньшиков во время съемок фильма "Лестница", 1989 г. Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС

«ЭТОГО НИКТО НЕ МОЖЕТ, ТОЛЬКО Я»

- Как тебе удавалось в прыжке зависать? - спрашивал персонаж Юрия Феклистова в постановке «N» («Нижинский»).

- Очень просто: ты разбегаешься, подпрыгиваешь, взлетаешь и на какой-то момент останавливаешься в воздухе, - отвечал Нижинский, он же Олег Меньшиков.

- Не могу. Нет, не могу, - говорил персонаж Феклистова.

- Не расстраивайся, это никто не может. Это только я.

Удивительный был спектакль в 1993 году. Обруганный, кажется, всеми критиками, созданный агентством «Богис» по пьесе драматурга Алексея Бурыкина. Там даже режиссер не значился, а сценографом был Павел Каплевич. В финале Меньшиков - Нижинский прыгал в окно. Мне посчастливилось это увидеть, студенткой, восторженной и заплакавшей в финале. Зависнуть в прыжке и остановиться в воздухе - мечта. Но он прыгнул в окно, и неизвестно, завис ли там при посадке. По биографии Нижинского можно понять, что он все же выжил.

Олег Евгеньевич с супругой Анастасией на премьере одного из недавних фильмов с его участием - фантастического блокбастера «Вторжение». Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧАЦКИЙ С ПОКРОВСКИХ ВОРОТ

До Ермоловского театра у Меньшикова была другая история - «Товарищество 1814». Фантастический спектакль «Горе от ума» с Меньшиковым в роли Чацкого шел на сцене Театра имени Моссовета. Спектакль можно увидеть в сети, и это сегодня, на дистанционке, лучшее учебное пособие, чтобы думать и вслушиваться. Я помню премьеру, великолепную Полину Агурееву в роли горничной и, конечно, финальный монолог. Без напора, без ненависти, только растерянность персонажа. Как, почему меня, Чацкого - Меньшикова, предпочли… «Когда подумаю, кому вы предпочли»… И тут играет цитатность. Меньшиков как будто бы отыгрывается после «Покровских ворот», выбирая максимально цитируемую за последние два века пьесу. И он снижает градус на каждой такой цитате. Поскольку «Карету мне, карету» он требует так тихо, что только завороженный актерской игрой зал может это услышать.

Художественный руководитель Театра имени М.Н.Ермоловой Олег Меньшиков во время репетиции своего спектакля "Макбет". Фото: Александр Щербак/ТАСС

В Ермоловском театре Меньшиков поставил разные спектакли: про абсолютное одиночество и про «Громче песня, судьбе назло». И про Дориана Грея, но здесь не ставил, здесь сыграл. Многое было. Одна из последних постановок - «Из пустоты (8 поэтов)». Но одна из самых печальных историй, из-за того что Меньшикова не будет, - спектакль «Оркестр мечты. Медь». На сцене был бы Меньшиков, рассказывающий истории. Ретроистории. А 30 артистов поддерживали бы настроение каждой исполняемой пьесы.

Сейчас не совсем понятно, как будет работать театр. Но «Покровские ворота» мы точно увидим.