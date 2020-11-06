Скоро свадьба? Дмитрий Шепелев и его невеста покупают новую квартиру в центре Москвы

Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина подыскивают квартиру попросторнее. Фото: Инстаграм.

В начале 2019 года Дмитрий Шепелев съехался со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой. В большой квартире на Патриарших прудах вместе с ними живут двое детей: сын Шепелева от певицы Жанны Фриске Платон и Лада – дочь Екатерины от первого брака. Но теперь семья решила переехать в жилье попросторнее. Дмитрий и его избранница ищут новую квартиру в центре Москвы. Пока что ни один из просмотренных вариантов не пришелся им по душе, хотя среди апартаментов попадались очень достойные объекты.

- Мы выбираем новую квартиру. Вечером, обессиленные после изматывающих просмотров, прогуливаемся с Катей по Патрикам, - рассказал Шепелев в Инстаграме. - Она говорит: «Десять лет назад я сидела в ресторане «Аист», смотрела на дом напротив и думала, как было бы круто жить вот здесь, в этом районе, в этом доме». А сегодня мы посмотрели квартиру в этом самом доме и решили, что даром она нам не нужна.

Дмитрий признался, что у него аналогичные ощущения от просмотренной недвижимости: квартиры, которые им предлагают, устроили бы его несколько лет назад. А сейчас он хочет чего-то другого.

- Не поверишь, - говорю, - у меня есть такая же история, она вспомнилась мне как раз сегодня. Много лет назад, когда я еще жил в Минске и приехал в Москву по делам, одна посольская семья пригласила меня к себе в гости. У них была огромная (как мне тогда показалось) квартира с высоченными четырехметровыми потолками, французскими люстрами, паркетом и лепниной на потолке. И тогда я подумал: «Господи, как же хорошо! Вот бы мне когда-нибудь так жить». И вот час назад мы просматривали точно такую же квартиру, и я осознаю - не хочу. Могу. Но не хочу, мне не нужно, - написал телеведущий. - Забавно это всё, правда? Мечты сбываются, но почему-то часто тогда, когда они уже совсем не нужны.

Сейчас телеведущий вместе с невестой живет в районе Патриарших прудов. Фото: Инстаграм.

Судя по тому, что пара задумалась об улучшении жилищных условий, вероятно, они готовятся к переменам в личной жизни. Возможно, Дмитрий и его невеста скоро сыграют свадьбу. Не исключено, что влюбленные подумывают об еще одном ребенке.

Дети пары – ровесники (им по 7 лет), они вместе ходили в детский сад. Именно Платон и Лада и познакомили родителей друг с другом. Тулупова, как и Шепелев, воспитывала дочку одна. С мужем Екатерина развелась в 2016 году. Отец ее дочери Лады - успешный финансист, основатель и управляющий инвестиционной компании Altus Capital Дмитрий Кленов. Возлюбленная Шепелева вполне успешна и финансово независима.

Сын Шепелева Платон от Жанны Фриске живет вместе с папой и его невестой. Фото: Инстаграм.

Дмитрий недавно поменял место работы: телеведущий ушел с Первого канала. Теперь он ведет семейный проект «Ты как я» на канале ТНТ. По оценкам экспертов, зарплата Шепелева на канале составляет примерно 3 миллиона рублей в месяц, Около полутора миллионов рублей в год Дмитрий платит за образование сына. Платон учится в частной школе с углубленным изучением английского языка.