«Это дно»: Эмигрировавший из России Панин станцевал «Смуглянку» перед Рейхстагом

Алексей Панин с дочкой Анной. Фото: Инстаграм.

В августе этого года звезда «Жмурок» Алексей Панин уехал из России. Актер оформил вид на жительство в Испании и поселился на побережье Средиземного моря в курортном городе Торревьеха, под Аликанте. Испанский ВНЖ открыл артисту дорогу в Европу, и сейчас, несмотря на пандемию, он путешествует по разным странам. Недавно Панин посетил Чехию, а сейчас вместе с дочкой Анной колесит по Германии. В Берлине актер решил снять видео на фоне Рейхстага и станцевал под песню «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни старики». Ролик заканчивается кадром из киноленты со стреляющим солдатом, роль которого исполнил Панин.

- Танец в Испании был, а в Германии еще нет. Станцевал у Рейхстага, - объявил Панин.

Подписчики артиста решили, что он снимал видео в состоянии подпития. «Глуповато», «Опять накурился», «Вот это виляние задом как-то насторожило», «Это дно», - пишут фолловеры в комментариях.

О переезде за границу Панин задумался еще несколько лет назад. По мнению Алексея, в России не понимают его свободную душу. Эти мысли актера посетили после громкого скандала, последовавшего после его неоднозначного видео с собакой. Кроме того, артист не скрывает, что любит посещать свингерские клубы и загорать на нудистских пляжах. И если в России за это на него косо смотрят, то в Европе он может вести себя как хочет.

В феврале этого года Панин призывал своих подписчиков в Истаграме «продавать квартиры и почки», чтобы эмигрировать из России. По его мнению, в ближайшие годы ждать чего-то хорошего в этой стране не стоит. А в августе актер похвастался полученным видом на жительство в Испании.

- Мне было все равно, в какой стране получить вид на жительство, лишь бы подальше от России, - написал Алексей. - Я даже вчера по такому случаю напился. Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!

В августе Панин получил ВНЖ Испании и уехал в Европу. Фото: Инстаграм.

Актера огорчает только то, что его близкие пока не собираются уезжать из России. Единственный член семьи, последовавший за ним в Испанию, - его собака Мотя. Мама артиста в силу преклонного возраста не хочет что-либо менять в своей жизни.

- У меня больше тоска, если я отсюда съеду, потому там делать нечего мне лично, у меня возраст уже не тот, чтобы туда ехать, - рассказывала мама Алексея.

А дочка Панина Нюся заканчивает школу, поэтому тоже пока не планирует переезжать заграницу.

- Пока я не знаю языка, не окончила здесь школу, мне будет очень сложно там освоиться. Пока что я тут, потом как получится, - рассказала девушка.

Дочь артиста заканчивает школу и пока не планирует переезжать к отцу. Фото: Инстаграм.

Дочь Алексея Панина появилась в браке актера с питерской моделью Юлией Одинцовой. Сразу после рождения девочки в 2008 году родители начали воевать за нее. Панин долго судился с бывшей женой, а потом попросту выкрал дочь и увез ее с собой в Москву. Все эти годы Нюся жила в столице с отцом и с бабушкой. Но теперь, когда Алексей уехал за границу, Анна наконец-то начала снова видеться с мамой.