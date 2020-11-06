Евгений Морозов вручил Филиппу на сцене эксклюзивный чемодан Луи Вуиттон. Фото: Пресс-служба «Паруса»

На музыкальный фестиваль «Парус» в Дубаи Филипп Киркоров прилетел со своими детьми - Аллой-Викторией и Мартином.

Перед Киркоровым разогревала публику своими длинными ногами и мощной энергетикой украинская звезда Оля Полякова.

- Вот так Украина и Россия встретились, - заметил за кулисами Филипп. - Любовь к музыке не имеет границ.

Киркоров спел в Дубае с украинской дивой Олей Поляковой Фото: Мария РЕМИЗОВА

Кстати, это был первый большой концерт артиста за последние девять месяцев.

- Волновался, девять месяцев не пел, у меня сегодня практически роды пандемические. Творческое голодание, - шутил артист, собравший, как всегда, битковой аншлаг. - Спел лучшие песни, похудел за месяцы пандемии, поэтому легко порхал по сцене вместе со своим балетом «Рецитал».

Шоу открыли демонические безголовые барабанщики. Филипп любит удивлять зрителей не только хитами, но и эффектной сценографией.

- Ой, не будем в этот вечер про коронавирус, - попросил гостей фестиваля король сцены. - В слове коронавирус мне нравится только «корона». И эта корона мне подошла, — смеялся Филипп.- Спасибо, что даёте мне возможность ее носить.

Понятное дело, что помимо последних топовых песен, артист спел и свои давние хиты.Правда перед песней «Единственная», которую ранее посвящал Алле Пугачёвой, отметил, что теперь он ее поёт для своей дочери Аллы-Виктории.

- Это моя единственная любимая девочка, которая пришла в этот мир 8 лет назад и сделала меня счастливым. Она сегодня в зале. И сегодня я посвящаю эту песню ей.

В финале выступления, когда зрители уже искупали Филиппа в овациях, основатель фестиваля «Парус» Евгений Морозов вышел на сцену со скрипкой и помог артисту исполнить его нетленку «Снег». А после от имени спонсоров музыкального смотра, как главному моднику, вручил Филиппу на сцене эксклюзивный чемодан Луи Вуиттон, который для Киркорова год изготавливали в мастерских бренда. Фишка чемодана - он светится в темноте.

Цена, понятное дело, кусачая - 86.000 дубайских дирхам (около 2 миллионов рублей).

- Женя не только мой друг, он ещё и музыкант прекрасный. Он говорит, что я модник. Да, у меня кредит в Сбербанке, а вы про покупки говорите, - признался Филипп. - Как церковная мышь все эти пандемические месяцы живу. Я конечно, поднакопил немножко, но только благодаря вам, кормильцы вы мои.

Но, конечно же Филипп, хотел принять подарки от поклонников, которые специально приехали на его сольник в Дубай.

-Я полный антител. У меня все позади, но не знаю надолго ли. Так что не бойтесь...Если вы чего -то принесли, можете мне подарить, -смеялся артист.

Но меры безопасности на фестивале в связи с пандемией были строгими, поклонников не подпустили к артисту во время его концерта. Только после они смогли ему вручить цветы и сувениры.