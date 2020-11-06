После легализации марихуаны в четырех штатах США пользователи активно ищут в Сети способы ее употребления

B Америке теперь 15 штатов, где можно выращивать марихуану
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Выбирая президента США, жители четырех американских штатов - Монтаны, Южной Дакоты, Аризоны и Нью-Джерси - проголосовали еще и за легализацию использования марихуаны в рекреационных целях.
Таким образом, в Америке теперь 15 штатов, где можно выращивать марихуану. Совокупное население этих территорий – 100 млн. человек.
Интернет-поисковики фиксируют рекордное количество запросов способов употребления марихуаны от жителей Нью-Джерси. По их оценкам, количество таких обращений увеличилось на 2800%.
Американцы, желающие стать наркоманами, спрашивают – «как свернуть косяк», «где купить траву?», «когда трава будет разрешена на всей территории США?».
Сейчас в Америке использование марихуаны в медицинских целях официально разрешено в 34 штатах. Но власти 15-и, где траву легализовали в рекреационных целях, обеспокоены тем, что у жителей, судя по данным Интернета, появился явно не совсем здоровый интерес к ней.
Есть еще одно опасение, что в скором времени численность этих штатов начнет увеличиваться, ведь многие наркоманы захотят жить там, где можно легально выращивать марихуану.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп против Байдена: в США продолжают считать невесть откуда поступающие голоса
Наш собкор в США Алексей Осипов о том, когда все же стоит ждать результатов выборов (подробности)