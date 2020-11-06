Названы имена «Мастеров-суперстар»

Победительница в номинации «Мастер в кубе» Светлана Круглова, Гусь-Хрустальный.

Мастерски варить щи, или металлоконструкции, строчить тексты, или ткань, снимать видео, или мерки, строить здания, или бизнес-планы… Да мало ли какие идеи рождаются в голове, воплощаются руками и превращаются в дело всей жизни, хобби, или одновременно то и другое!

Кто в этом поднаторел и достиг завидных высот, мы и решили выяснить с помощью конкурса «Мастер-суперстар!», который провела «Комсомольская правда» при поддержке Союза Ворлдскиллс Россия.

Да, все участники – старше 50. Таким было главное условие конкурса. Но именно они своим примером доказали, что ни мастерству, ни покорению новых вершин возраст – не помеха.

Конкурс проходил с 1 сентября по 31 октября на сайте kp.ru и в группах «Комсомольской правды» в социальных сетях. В нем приняли участие 1376 человек. А на пути к победе им надо было сфотографировать процесс и результат освоенного ремесла, рассказать о своих достижениях и навыках, сколько времени и сил понадобилось на то, чтобы без ложного стеснения продемонстрировать свое мастерство всему миру.

Ну а потом получить признание жюри, лайки в соцсетях и, конечно же, призы!

НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ

В конкурсе было три номинации. В каждой жюри выбрало тройку лучших «Мастеров-суперстар» и в каждой золотой призер получил Планшет iPad Air, серебряный - планшет iPad mini, и бронзовый - планшет Samsung Galaxy Tab.

Кто же они, настоящие «Мастера суперстар»?

В самой массовой номинации МАСТЕР, в которой принимали участие все желающие в возрасте 50+, победил Сергей Батурин, 50-летний слесарь-ремонтник. Лет пять назад он отдыхал в Турции и в одной из сувенирных лавок увидел поделки из болтиков и гаек. Зацепило так, что не просто купил несколько штук, а, возвратившись домой, начал пробовать сделать что-то подобное. Об увлечении Сергея знают друзья, которым он дарит свои поделки, а теперь знают и тысячи людей от Калининграда до Находки.

Сергей Батурин: победитель в номинации "Мастер"

«Серебро» номинации - у Ольги Петровой-Ополониной. Ее внучка занимается художественной гимнастикой, и это натолкнуло Ольгу Витальевну на мысль самой сшить спортивный купальник для соревнований. Получилось. Да так, что теперь она шьет не только внучке, но и многочисленным заказчикам. А ведь она никогда в жизни до этого не шила. А оказалось, и интересно и прибыльно! Вот так можно на пенсии освою новую профессию!

Ольга Петрова-Ополонина: второе место в номинации "Мастер"

3 место в номинации Мастер получил Борис Ноикас из Санкт- Петербурга. Еще в детстве на Станции Юных Техников он увлекался судомоделированием. Закончил кораблестроительный Институт, и, хотя по специальности работать не пришлось, знания и тяга к кораблестроению остались. Любимая женщина подарила Борису книги и чертежи по постройке лодки его мечты. Он с вдохновением и огоньком работал над проектом 220 часов.

Борис Ноикас: третье место в номинации "Мастер"

Во второй номинации – «МАСТЕРА В КВАДРАТЕ» - участвовали те, кто учился, или еще учится по программе «Ворлдскиллс 50+». На ней можно прокачать свои профессиональные навыки, или вовсе освоить новую профессию. Причем, это совершенно БЕСПЛАТНО, ведь федеральная программа «Ворлдскиллс 50+» реализуется в рамках нацпроекта «Демография» во всех регионах России.

Наталия Быстрова из Московской области стала победительницей в этой номинации. Отработав 25 лет в медицине, она поняла, что ее призвание - это разведение домашних животных. И она воплотила свою мечту, создав эко-ферму. А чтобы не учиться на собственных ошибках, Наталья Быстрова окончила курсы "Животновод" и "Оператор искусственного осеменения" по программе «Ворлдскиллс 50+». И теперь, разводя на ферме овец, коз, лошадей и птицу, она успешно применяет полученные знания. И на столе – всегда качественные продукты.

Наталия Быстрова: первое место в конкурсе "Мастер в квадрате"

Второе место - у Игоря Яковенко из Санкт-Петербурга. Нейрохирург, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ любит работать с деревом. Эту детскую мечту он осуществил в пенсионном возрасте, когда появилось свободное время. Навыки столяра Игорь Васильевич освоил в колледже «Краснодеревец» по программе «Ворлдскиллс 50+». После чего купил оборудование и теперь делает деревянные подставки, вешалки, часы, кухонные доски и другие вещи, нужные в хозяйстве.

Игорь Яковенко: второе место в конкурсе "Мастер в квадрате"

Бронзовый призер номинации - Ирина Холодкова из Челябинска. Она - мама троих детей и двух внуков. Она – опытнейший педагог с тремя высшими образованиями. Несколько лет назад переехала в частный дом с 10 сотками. Работа на земле стала нравиться, но и этого показалось мало: Ирина Холодков научилась строгать и пилить. А еще –освоила компетенцию "Сухое строительство и штукатурные работы" по программе «Ворлдскиллс 50+».

Ирина Холодкова: третье место в конкурсе "Мастер в квадрате"

Номинация «МАСТЕРА В КУБЕ». Эта номинация для тех, кто не просто умеет, но и учит мастерству других.

Первое место заслуженно получила Светлана Круглова, которая буквально заряжает любовью к профессии своих учеников – студентов Гусь-Хрустального технологического колледжа. А профессия-то вовсе не популярная у женщин – сварочные технологии! Освоив ее, Светлана Викторовна четверть века передает свои знания и навыки молодежи. Ее ученики побеждали на региональных чемпионатах WorldSkills, а большинство выпускников работают по избранной профессии и стали настоящими профессионалами.

Светлана Круглова: первое место в конкурсе "Мастер в кубе"

2 место – у Михаила Коломойцева, преподавателя электротехнических дисциплин Богучарского многопрофильного колледжа. Михаил Михайлович 36 лет отработал в сфере образования. В этом году он повысил свою квалификацию на федеральной программе "5000 мастеров" для преподавателей колледжей, которую проводит Академия Ворлдскиллс Россия. Теперь Михаил Михайлович точно знает, чему учить своих студентов в первую очередь

Михаил Коломойцев: второе место в конкурсе "Мастер в кубе"

3 место получил Геннадий Николаюк, из Комсомольска-на-Амуре. По профессии он - машинист экскаватора. Эти знания он передает студентам колледжа. Он стремится, чтобы они могли самостоятельно оценивать обстановку, мысленно чертить схему движения машины и выполнять поставленные задачи. По его словам, качественная работа — это девиз профессионала-машиниста, а безопасное движение – закон!

Геннадий Николаюк: третье место в номинации "Мастер в кубе"

От всей души поздравляем наших победителей и благодарим всех, кто принял участие в конкурсе!

Ваши работы наглядно продемонстрировали всей стране, что такое Опыт и Мастерство в действии.