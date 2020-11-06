«Движение Ворлдскллс дает мне возможность реализовать свою мечту»

Арапов Леонид. Фото предоставлено Союзом Ворлдскиллс Россия

- Расскажите, пожалуйста, как давно вы в движении Ворлдскиллс?

- В движении Ворлдскиллс я участвую с 2018 года. Первый раз я участвовал в V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018 года. Меня в качестве эксперта-компатриота пригласил Александр Макаров, менеджер компетенции «Инженерия космических систем».

ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», где я работаю, много лет сотрудничает с Политехническим колледжем имени Годовикова. Я являлся председателем аттестационной комиссии для приема дипломных работ студентов. Там я и познакомился с Александром Макаровым, он также входил в состав комиссии. Александр рассказал про движение Ворлдскиллс и предложил мне сотрудничество в рамках компетенции «Инженерия космических систем». Я принял предложение. На тот момент компетенция существовала уже 2 года, а 2018 году она была представлена на Hi-Tech в юниорской ветке.

С тех пор я поучаствовал уже в 20 чемпионатах под эгидой Ворлдскиллс Россия, и как независимый эксперт, и как эксперт-компатриот - в зависимости от чемпионата.

- Насколько сложна компетенция «Инженерия космических систем»? Какие навыки и знания должны продемонстрировать участники соревнований по этой компетенции?

- По моему мнению, это достаточно сложная компетенция, в которой необходимо решить ряд непростых задач для создания малого космического аппарата. Для решения подобных задач необходима команда из высококвалифицированных инженеров, обладающих глубокими знаниями в области физики, математики, астрономии. Специалист в области инженерии космических систем должен владеть методами проектирования и 3D-модерирования, иметь высокий уровень знаний в программировании, разработке программного обеспечения, хорошо разбираться в электронике, знать основы баллистики, динамики космического полета – все эти знания и навыки можно отнести к hard skills. Не менее важны и soft skills - навыки командной работы, нацеленности на результат, навыки в тайм-менеджменте, креативное мышление, управленческие навыки, такие как планирование и мотивирование, а также лидерские качества.

Компетенция легче дается тем, кто уже имеет опыт работы в отрасли. Ведь данный опыт приобретается от коллег по коллективу, наставников, за счет повышения квалификации, за счет стремления к саморазвитию. Я думаю, что опыт работы в Центре Келдыша во многом помог ребятам быстрее освоить конкурсное задание, ведь подобные задачи ребята решают на предприятии ежедневно, начиная от 3Д-проектирования, заканчивая стендовыми испытаниями и выпуском документации.

Фото предоставлено Союзом Ворлдскиллс Россия

По заданию, представляя небольшое конструкторское бюро, ребята должны четко распределить свои роли, определить круг задач, которые необходимо будет решить, и в сжатые сроки пройти весь цикл создания космического аппарата: от 3D-проектирования до его изготовления и проведения полунатурных стендовых испытаний. От слаженной работы, от взаимопомощи зависит конечный результат.

Уровень компетенции я оцениваю выше среднего, так как в конкурсное задание сразу закладывается высокий уровень сложности, сопоставимый с уровнем Hi-Tech. Также в соревновании устанавливаются жесткие временные рамки и большой круг разноплановых задач, которые участники должны решить в отведенное время.

Особенность компетенции на WorldSkills Hi-Tech 2020 в том, что участникам, в отличие от прошлых чемпионатов, дают полную свободу действий в проектировании модели спутника. Готовые детали корпуса спутника, элементы крепежа и системы раскрытия ребятам не предоставлялись, так же не было и чертежей. Участникам было предложено разработать свою систему поворота и раскрытия солнечных панелей, разработать зонтичный рефлектор и его систему раскрытия. Ещё одной новинкой на данном чемпионате являлась разработка технологической карты сборки проектируемого изделия. Единственным ограничением было рабочее пространство станка лазерной резки и 3D-принтера.

Свобода действий подразумевает массу задач, которые придется решать участникам, по сути, надо разработать корпус спутника с нуля. Здесь надо правильно рассчитать центр масс и момент инерции, и правильным образом расположить компоненты бортовой системы спутника, полезную нагрузку, системы раскрытия и поворота солнечных панелей. Ведь ошибка на этапе проектирования может привести в дальнейшем к потере баллов и времени, спутник должен быть сбалансирован и включиться на стенде с первой попытки. А от того насколько проектировщик хорошо сбалансирует модель, зависит насколько будет проще работать потом программисту. Здесь надо учесть также и аэродинамические свойства аппарата, не забыть правильно, в соответствии с технологической картой, собрать спутник. Конечно, программисту будет проще настроить бортовой компьютер, погасить углы вращения при стабилизации, когда спутник хорошо сбалансирован. А уже от того, насколько спутник стабилен, зависят дальнейшие результаты по солнечной и магнитной ориентации, да и по циклограмме в целом.

Ребятам удалось в этом году показать высокий уровень подготовки. Я впервые увидел, как они демонстрируют полную циклограмму работы спутника. К примеру, на корпоративном чемпионате ребятам удалось показать полунатурные испытания спутника частично. Демонстрация полного цикла работы спутника вызывает особое восхищение и гордость за команду, ведь ребята смогли показать все достоинства разработанной ими модели.

- Какова была ваша задача как эксперта?

- Как я уже отметил, важны навыки командной работы, а также поддержка друг друга и взаимозаменяемость. Поэтому важно, чтобы члены команды обладали навыками сквозных рабочих профессий. Мало быть специалистом по какому-то узкому профилю, им нужно владеть комплексом знаний и навыков (soft skills и hard skills) и использовать их в нужной пропорции.

Таким образом, нужно грамотно подобрать команду для участия в соревнованиях, посмотреть на то, как каждый выполняет тренировочные занятия и отобрать лучшие кандидатуры. Это одна из задач эксперта. Мы понимали, кто нам нужен. Плюс мне помогли и мои профессиональные компетенции, при поддержке руководителя предприятия, было налажено взаимодействие со структурными подразделениями, которые в свою очередь предлагали кандидатуры по трем направлениям – 3D-проектировщик, программист и радио-электронщик.

В относительно небольшие сроки удалось собрать хорошую команду от Центра Келдыша, мастеров своего дела. Радиоэлектронщик Сергей Гусев занимается ремонтно-восстановительными работами компьютерной техники, имеет опыт в сборочных, паяльных работах, я знал, что его качества и компетенции обязательно нам пригодятся. 3D-проектировщик Егор Егоров, опытный специалист, от которого зависит успех команды в первый соревновательный день. Георгий Коробанов, программист, от которого во многом зависит результат выступления в заключительный день соревнований. Все, что спроектируют и изготовят его коллеги по команде, он должен связать воедино, показать результат.

Фото предоставлено Союзом Ворлдскиллс Россия

- Как команда готовилась к выступлению на соревнованиях?

- Мы организовали площадку на территория нашего предприятия, в течение двух недель проводили подготовку, за это время я познакомил ребят с компетенцией, рассказал про движение WorldSkills, рассказал о том, как проходят чемпионаты, какие требования предъявляются к участнику, разобрали конкурсные задания с прошлых чемпионатов. В последнюю неделю, перед корпоративным чемпионатом, я подготовил ребятам задание, которое они должны были выполнить в течении трех дней. По моему убеждению, для успешного выступления важно проверить свои силы на практике, подобные тренировки позволяют понять, в каких модулях команда хорошо разбирается, а где требуется дополнительная подготовка. Мы заранее настраивали себя на борьбу за высокие места, ведь результаты подготовки внушали большой оптимизм.

На V корпоративном чемпионате молодые профессионалы Роскосмоса соревновались с 6 сильными командами отрасли. Мы заняли среди них 1 место, что позволило выступать на Hi-Tech. После корпоративного чемпионата мы решили взять недельную паузу, чтобы дать команде отдохнуть и уже с новыми эмоциями продолжить подготовку к чемпионату. Тем не менее, нагрузка была серьезная. Разница по времени между чемпионатом «Молодые профессионалы» и WorldSkills Hi-Tech 2020 была всего в 2-3 недели, времени на подготовку было не так много, а требования на национальном чемпионате и сложность конкурсного задания была на более высоком уровне.

Мы провели целый комплекс мероприятий с погружением в компетенцию. Хочу отдельно поблагодарить менеджера компетенции Александра Макарова за проведенные тренинги и помощь в подготовке команд отрасли к чемпионату. Не могу не отметить и самостоятельную работу моей команды, ребята подошли к подготовке со всей серьезностью. Егор проектировал новые модели корпуса спутника, которые до этого на чемпионатах не демонстрировались, Сергей работал над оформлением технологической картой в соответствии с ГОСТ, искал оптимальные схемы радиоэлектронных компонентов, а Георгий дорабатывал код управления бортовой системой компьютера до совершенства.

- Вы уже упомянули дистанционно-очный формат, в котором на этот раз проходил WorldSkills Hi-Tech 2020. Как это повлияло на выполнение заданий?

- В этом году с учетом дистанционного формата чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020 мы, эксперты-компатриоты, не могли присутствовать и оказывать поддержку ребятам.

В прошлом году в Екатеринбурге конкурс проходил в очном формате мы были как большая семья, градус соревнований чувствовался буквально на каждом квадратном сантиметре площадки, ты видишь участников в метре от себя, видишь, кто что делает, кто правильно, а кто неправильно, и не можешь на это процесс повлиять, и волнуешься, переживаешь за них. А при дистанционном формате часть команд были изолированы друг от друга, и не всегда ощущался тот накал, дух соперничества и нужная энергетика. Конечно, всю необходимую поддержку оказывал технический эксперт, но не хватало участия экспертного сообщества на площадке соревнований. Поэтому в этом плане очный формат предпочтительнее. Были определенные трудности и из-за разницы во времени. Например, площадкам в Красноярске и других отдаленных городах было сложно, ведь начало выполнения конкурсного задания происходят одновременно независимо от часового пояса.

К дистанционному формату нужно ещё привыкнуть, всё предусмотреть невозможно, были трудности при зачете полунатурных испытаний, но все они были успешно разрешены при поддержке главного эксперта и экспертного сообщества. После корпоративного чемпионата все пожелания по улучшению работы участников и экспертного сообщества на Hi-Tech 2020 были учтены. Участникам команд удалось показать более высокие результаты, чем на корпоративном чемпионате.

Фото предоставлено Союзом Ворлдскиллс Россия

- Как вы восприняли победу вашей команды?

- Всегда приятно видеть свою команду в роли победителей и видеть конечный результат, мы лучшие в Роскосмосе, мы лучшие среди отраслей! Но в тоже время грустно от того, что сплоченная команда на правах победителя не сможет поучаствовать в новых чемпионатах WorldSkills Hi-Tech. И нам вновь придется искать новых специалистов, новых звезд, чтобы они участвовали, побеждали и становились чемпионами. Хотелось бы отметить, что победа ребят на Hi-Tech особо символична, 31 октября - день рождения Центра Келдыша, нашему предприятию исполняется 87 лет, ребята сделали хороший подарок! Также хотелось бы отметить, что для нашего предприятия это третья победа подряд на Hi-Tech, мы трехкратные чемпионы!

- Что дает чемпионат WorldSkills Hi-Tech участникам и компаниям, которые они представляют?

- Для участников это большой интересный опыт. Возможность пообщаться с коллегами по профессии, почерпнуть для себя что-то новое, новые идеи, методы. А еще они могут пройти обучение и повысить квалификацию, получить высокие награды, за счет этого им могут предложить продвижение по службе или интересную работу.

А для предприятий это своеобразная кузница эксклюзивных высокопрофессиональных кадров, возможность продемонстрировать уровень подготовки своих команд, повысить квалификацию для своих участников, показать уровень своего предприятия в рамках медального зачета, продемонстрировать успехи предприятия в СМИ. Сами корпорации также заинтересованы занимать высокие места, участвовать с каждым годом во все большем количестве компетенций.

- Чем для вас является ваше участие в движении Ворлдскиллс? Есть ли планы в продолжении этого пути?

- Когда я только вошел в движение Ворлдскиллс, я тоже задавался этим вопросом – почему мне это интересно. И я понял, что это дает мне возможность реализовать свои профессиональные интересы. Мне всегда хотелось попробовать себя в качестве преподавателя, может быть, поэтому мне интересно сотрудничать с колледжем имени Годовикова, принимать дипломные работы студентов, проводить мастер-классы, готовить команды к чемпионатам. И я понял, что Ворлдскиллс Россия дает мне возможность реализовать свою мечту. Погрузившись в компетенцию, это получилось. И большое спасибо Александру Макарову за то, что он в свое время смог меня заинтересовать, замотивировать участвовать в этой поистине космической работе.

Я уже провел более 20 чемпионатов, поучаствовал и как эксперт, и как независимый эксперт, и как заместитель главного эксперта у меня есть возможность передавать свои знания, продвигать компетенцию, готовить ребят к соревнованиям. В 2019 году я стал и экспертом демонстрационного экзамена. В этом году я прошел обучение и стал региональным экспертом, и могу проводить чемпионаты в своем регионе в роли главного эксперта.

Всегда есть к чему стремиться. Экспертное сообщество развивается. Возможно, я смогу пройти сертификацию на звание главного эксперта, чтобы проводить чемпионаты на уровне WorldSkills Hi-Tech, при поддержке нашего менеджера компетенции.