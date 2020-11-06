В Москве актер «Штрафбата» угрожал взорвать банк

Актер Михаил Бурлаков (справа) в фильме "Штрафбат". Фото: кадр из фильма

В полицию обратился представитель службы безопасности одного из крупнейших российских банков. Мужчина сообщил правоохранителям, что накануне ночью в колл-центр банка позвонил 65-летний актер Михаил Бурлаков. Артист был в гневе, кричал на сотрудника, требовал вернуть его пособие и обещал все взорвать. Встревоженные сотрудники банка сразу же передали информацию о звонке с угрозами в полицию.

«В отдел полиции поступила информация о звонке с угрозами взрыва банка. Звонивший установлен как 65-летний актер Бурлаков Михаил Борисович. По имеющейся информации, артист угрожал все взорвать из-за того, что банк прекратил выплату пособий и ему нечем теперь платить за кредит», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку по обращению службы безопасности банка и устанавливает все детали произошедшего. Оперативникам предстоит опросить звонившего актера и выяснить все причины, толкнувшего его на такой поступок.

Ранее стало известно, что знаменитый актер был вынужден продать свою часть квартиры в Москве и переехать в город Чехов. Михаил Борисович рассказывал журналистам, что после смерти матери его младший брат продал свою часть их общей с Михаилом квартиры риэлторам и натравил на него бандитов, которые требовали, чтобы актер отказался от своей доли в жилье. Мужчина обращался за помощью в различные инстанции, но никто не смог ему помочь, квартиру пришлось продать и переехать в Чехов.

СПРАВКА "КП"

Михаил Борисович Бурлаков - российский актер. Член Союза кинематографистов Российской Федерации. Известен по роли в сериале «Штрафбат» и фильме «Бумер», снимался в знаменитом фильме «Вор» с Владимиром Машковым. Также исполнил роль пьяницы в клипе Вики Цыгановой "Русская водка".