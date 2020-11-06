Смерть Михаила Жванецкого стала горем для артистов

Михаил Жванецкий умер 6 ноября на 87-м году жизни. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Смерть Михаила Жванецкого стала ударом не только для близких сатирика, который скончался на 87-м году жизни, но и для коллег артиста. Они оставляют скорбные сообщения, вспоминая юмориста. Михаил Михайлович умер после продолжительной болезни. О каком именно заболевании идет речь, пока не ясно.

Евгений Петросян

"Мне кажется, что Михаил Жванецкий физически покинул нас, но художественно он никогда нас не покинет. Его будут читать, и он будет звучать на телевидении. Думаю, что не один десяток лет останется в анналах как ярчайшая страница эстрадной драматургии. Его будут изучать, по нему будут учиться", - цитирует сатирика радиостанция "Говорит Москва".

Евгений Петросян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Винокур

"Михаил Жванецкий был великим писателем и гражданином своей страны. Сейчас настало время вспомнить лучшие дни жизни этого человека. Я спешу закрыть глаза и вспомнить лучшие дни этого человека", - цитирует его 360.

Инна Чурикова

"Это беда, потому что когда такие люди уходят, это явное сиротство. Он был один такой: он говорил то, что думает, но говорил так уникально, единственно. Теперь ясно, что это было необходимо всем. Его юмор - просто бездна: элегантная, красивая, невероятная. Когда уходят люди, всегда жалко и всегда потеря. А тут - просто сиротство. Такого не найдешь больше нигде. Его Господь послал, чтобы порода человеческая была богатой и чувствовала жизнь, юмор, красоту!", - рассказала актриса.

Инна Чурикова. Фото: Евгения ГУСЕВА

Борис Грачевский

"Ушел из жизни величайший юморист, который наверняка является одной из важнейших личностей ХХ века для нас всех, который своим творчеством доказал, бесспорно, что лучше его нет. И на все времена. За такой огромный период времени создал столько тонкого, настоящего юмора, который вряд ли кто-то может повторить и сравниться с ним. Трагический его уход - для нас страшное событие. И лучше его не было пока и не будет, сколько ни происходит вокруг юмора. Его юмор оказался вечным и постоянным. Вечная память великому русскому писателю", - сказал режиссер и худрук киножурнала "Ералаш".

Семен Альтов

"Ушел лечащий врач. Болеть будем, а лечить никто нас толком не сможет так, как это делал он. Диагноз никто не поставит, так как он. Ответная любовь зала была ему, конечно, нужна. Она, как аппарат искусственного дыхания, поддерживала его. Он отказался по состоянию здоровья, как я понимаю, от выступлений. И вот лишившись этого кислорода… Может быть это и приблизило конец", - поведал артист.

Семен Альтов. Фото: Тимур ХАНОВ

Михаил Шац

"Жванецкий - это эпоха. Он мог тонко, иронично, чрезвычайно умно описать окружающую нас жизнь, это была не только сатира. Очень мало таких людей, которые позволяют себе в одном-двух абзацах унестись куда-то ввысь от смеха, который он вызывал своими текстами. А потом опуститься в какую-то глубочайшую трагедию, которую, ты понимаешь, и имел в виду Михал Михалыч. Это талант от бога. Это человек, который может своим словом вызвать смех и слезы. Это очень большая потеря", - резюмировал артист.

Ксения Собчак

"Я несколько раз была у него в доме, в Одессе, у него очень гостеприимный, хлебосольный дом, он потрясающе жизнелюбивый был человек, с огромным чувством юмора. Но именно жизнелюбивый. То есть очень часто комики все-таки в жизни замкнуты, им надоело шутить, они сидят и хотят отдохнуть от своей профессии. Он был не такой. Всегда это стол - полная чаша, дом, бесконечные разговоры, шутки, прибаутки. Интереснейший, умнейший человек. Очень жаль, что его не стало", - рассказала телеведущая Радио "Комсомольская правда".

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