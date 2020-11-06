Франция усилила пограничный контроль

Вслед за серией терактов Франция повысила уровень своей безопасности до максимума. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для усиления мер пограничного контроля и подавления нелегальной иммиграции в рамках общей стратегии страны по борьбе с растущей террористической угрозой президент Франции Эммануэль Макрон удвоил число пограничников до 4800 чел. на границе Франции с другими европейскими государствами.

- Мы ясно видим, что терроризм фактически возглавляется людьми, которые используют миграционные потоки для угрозы нашей территории, - заявил президент Макрон во время визита в центр франко-испанского полицейского и таможенного сотрудничества. – Наша задача - усилить контроль по соображениям национальной безопасности.

Заявление французского президента стало ответом на террористические атаки, которые исламский 21-летний джихадист совершил в Ницце. В результате нападения на прихожан церкви три человека были убиты.

По данным следователей, предполагаемый преступник, тунисец Ибрагим Иссауи, предположительно, незаконно перебрался в сентябре во Францию через границу Испании. Сейчас он находится в больнице, поскольку при задержании был ранен. Рядом с его палатой круглосуточно дежурят полицейские.

Франция повысила уровень своей безопасности до максимума. Макрон после последовавшего теракта в австрийской столице выразил глубокую озабоченность по поводу хрупкости Европы.

- Атаки во Франции и в Австрии назад показывают нам, что террористический риск присутствует повсюду, - сказал Макрон. – Они являются глобальными и вынуждает Европу активизировать ответные меры.

В настоящее время Франция готовит план безопасности, который представит на общеевропейском саммите в декабре.