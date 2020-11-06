Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Франция усилила пограничный контроль

Пятая республика принимает меры против нелегальной иммиграции, чтобы противостоять растущей террористической угрозе
Алена ГРИЦЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)
Вслед за серией терактов Франция повысила уровень своей безопасности до максимума.

Вслед за серией терактов Франция повысила уровень своей безопасности до максимума.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для усиления мер пограничного контроля и подавления нелегальной иммиграции в рамках общей стратегии страны по борьбе с растущей террористической угрозой президент Франции Эммануэль Макрон удвоил число пограничников до 4800 чел. на границе Франции с другими европейскими государствами.

- Мы ясно видим, что терроризм фактически возглавляется людьми, которые используют миграционные потоки для угрозы нашей территории, - заявил президент Макрон во время визита в центр франко-испанского полицейского и таможенного сотрудничества. – Наша задача - усилить контроль по соображениям национальной безопасности.

Заявление французского президента стало ответом на террористические атаки, которые исламский 21-летний джихадист совершил в Ницце. В результате нападения на прихожан церкви три человека были убиты.

По данным следователей, предполагаемый преступник, тунисец Ибрагим Иссауи, предположительно, незаконно перебрался в сентябре во Францию через границу Испании. Сейчас он находится в больнице, поскольку при задержании был ранен. Рядом с его палатой круглосуточно дежурят полицейские.

Франция повысила уровень своей безопасности до максимума. Макрон после последовавшего теракта в австрийской столице выразил глубокую озабоченность по поводу хрупкости Европы.

- Атаки во Франции и в Австрии назад показывают нам, что террористический риск присутствует повсюду, - сказал Макрон. – Они являются глобальными и вынуждает Европу активизировать ответные меры.

В настоящее время Франция готовит план безопасности, который представит на общеевропейском саммите в декабре.

КАРТИНА ДНЯТеракты во Франции 2020

Рекомендуемые