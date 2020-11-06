Благодаря «Роснефти» Институт Океанологии РАН впервые с 80-х годов провел исследование черноморских дельфинов

Ученые Лаборатории морских млекопитающих Института Океанологии им. П.П. Ширшова РАН провели он-лайн лекцию, где представили итоги трехлетнего проекта исследований черноморских дельфинов, развиваемого при поддержке компании «Роснефть». Такая работа проведена впервые за всю постсоветскую историю России!

Обратим внимание, что забота об окружающей среде - неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Компания ведет планомерную работу в области охраны окружающей среды, сохранения и восстановления природных ресурсов.

В рамках проекта проведены две полномасштабные морские экспедиции вдоль всего побережья Краснодарского края, каждая протяженностью около 1000 км. Кроме того, впервые был произведен масштабный авиаучет черноморских китообразных, охвативший северо-восточную часть Черного моря, береговые обследования побережья, а также различные лабораторные исследования.

По итогам морских экспедиций построены карты сезонного распределения китообразных. Самым многочисленным видом, встречающимся по всей акватории, был дельфин-белобочка. Афалины в основном встречалась в двенадцатимильной зоне, а азовки регистрировались хоть и повсеместно, но гораздо реже остальных. Численность китообразных в районе исследований, по предварительным оценкам, составляет порядка 20 тысяч особей. В том числе дельфинов-белобочек – свыше 12 тысяч особей, афалин – порядка 4 тысяч, азовок – чуть больше 1,5 тысяч.

Впервые произведено качественное и количественное описание звуковых сигналов – свистов - черноморских дельфинов, живущих в природе (это основа для будущего акустического мониторинга). Успешно применен метод локального акустического учета афалин по индивидуально-опознавательным «свистам-автографам».

На основании полученных данных разработаны рекомендации по предотвращению воздействия на ключевые места обитания черноморских китообразных.

Видеозапись лекции планируется разместить в разделе проекта «Дельфины Черного моря» на сайте Института океанологии РАН, а также на страницах института в социальных сетях.