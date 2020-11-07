Если бы Ленин не совершил Октябрьскую революцию, что было бы с Россией

Российские коммунисты празднуют годовщину революции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почему главе небольшой на тот момент партии удалась Октябрьская революция и как повернулось бы колесо, если б Владимира Ильича арестовали летом 1917-го, когда он уже покушался на верховную власть, или 24 октября, когда он с конспиративной квартиры на петроградской окраине пробирался в центр российской столицы, к штабу большевиков?

Об этом «КП» поговорила с публицистом и писателем Егором Холмогоровым и с кандидатом исторических наук Юрием Емельяновым.

Вот мнение Егора ХОЛМОГОРОВА.

ЗАПАДНЫЙ АКЦЕНТ

- Без Ленина революции 1917-го не случилось бы?

- Основой громадных возможностей Ленина в 1917 году для совершения переворота были те финансово-организационные возможности, которые ему предоставила германская поддержка.

- Но это опровергалось не раз?

- Это доказано. Из книги британского исследователя Збинека Земана, собравшего все материалы из архивов кайзеровский министерств, которые попали после войны в доступ к союзникам, все очевидно. Россия была дестабилизирована переворотом, произведенным в интересах Англии и Франции - и немцы решили сыграть свою партию.

- Немцам нужен был...

... Выход России из войны. Единственной фигурой, твердившей, что мы из войны выйдем и ориентированной на Германию был Ленин. Когда он в апреле 1917го вернулся в Россию, у большевиков внезапно образовались огромные средства на газету. И невероятные организационные возможности. Откуда?

- Этот вопрос в 1917-м задавали?

- Российская военная контрразведка тогда начала Ленина разрабатывать. Установила каналы финансирования. Германская разведка финансировала Ленина и большевиков через известного деятеля Александра Парвуса — это факт доказанный.

Штурм Зимнего дворца в Петербурге. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Деньги поступали в течении всего 1917-го?

- Есть докладные от немецких дипломатов в России о необходимости дополнительного выделения денег большевикам. Тесные связи Ленина с немецкими социал-демократами длились не один год.

- Но одними миллионами революцию не сделаешь...

- У Ленина возникли плотные связи с финскими социал-демократами и сепаратистами. «Демократический» премьер Керенский осенью 1917-го сдавал ее более радикальным силам. Либо новым лидером становится Ленин, либо Троцкий, тогда глава Петросовета — так думали многие. У Троцкого были огромные американские связи - сегодня на это редко обращают внимание. Троцкий был племянником очень влиятельного банкира Абрама Животовского с его огромными интернациональными бизнес-связями. Потому многие были уверены, что на Троцкого поставили американцы - и он станет новым лидером.

- Как Ильич его обошел?

- В том числе, при помощи финнов. Финская гвардия стала ядром революционных сил в октябрьском перевороте 1917 года. Потому его и вел с конспиративной квартиры в Смольный «финский рабочий Рахью». Главной целью финнов была независимость Финляндии — которую Суоми сразу после революции от Ленина и получила.

- То есть работали и финансы, и подготовленные боевики?

- Силовая поддержка не только со стороны финнов, но и со стороны немецких офицеров в Петрограде — что и позволило ему игнорировать остальных конкурентов - и эсеров, и Троцкого. Тот понял, что лучше он будет вторым лицом, чем никаким. У Троцкого на тот момент своей вооруженной гвардии не было. То есть ни о какой революции речи не идет. Речь — о чисто верхушечном государственном перевороте.

ЧТО С АРМИЕЙ

- Без Ленина и его победы в Октябре русская армия продолжала бы противостоять немецкой?

- До марта 1917 года Россия вместе с союзниками выигрывала войну. Предопределенность победы Антанты и побудила английскую разведку произвести переворот в России. Почему? Потому, что Россия слишком на многое, по мнению англичан, претендовала по итогам первой мировой — от Константинополя с проливами до территорий в Закавказье. А платить по счетам англичане не хотели. Что и побудило их подтолкнуть февральский переворот 1917-го.

- Что волновало немцев?

- Чтобы Россия вышла из войны. Что касается американцев — они стояли не только за Троцким, но и за Керенским. Американцев интересовало, чтобы в тот момент, когда они войдут в мировую войну, Россия уже была бы выведена из игры. Чтобы мировой порядок диктовали США, а не Россия или Британия с Францией. Американцам было важно, чтобы Россия перестала быть значимым геополитическим фактором. Президент Вильсон предполагал, что именно США будут формировать новый миропорядок. То есть и у них, как и у Британии с Германией, была заинтересованность в крахе России.

- Если бы Ленина арестовал юнкерский патруль в Петрограде..

- ...Революцию возглавил бы Троцкий. Он был больше склонен к сотрудничеству с другими политическими силами. Вел бы менее сектантскую политику, чем Ленин. С меньшевиками и эсерами смог бы сотрудничать. Попытался бы получить поддержку Учредительного собрания. У Троцкого не было сверх-мотивации уступить Германии. Но была мотивация вывести Россию из Большой геополитической игры.

- А наша армия в 1917-м сохраняла способность воевать?

- После свержения монархии российская армия стала слабее прежней. И во время последнего наступления российской армии летом 1917-го большевики нанесли удар в спину своей попыткой госпереворота. Они фактически поддержали немецкое контрнаступление мятежом в столице. Тогда и были получены документы об агентурном характере работы Ленина. Но как только возникала угроза над Лениным или другими большевиками - тут же появлялся Керенский, и их освобождали. То есть все внешние силы работали на успех большевиков в 1917-м. На этом фоне вероятность неуспеха Ленина была крайне мала.

Владимир Ленин в 1918 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Брестского мира и потерь территорий без Ленина не произошло бы?

- Ни одно правительство, кроме большевистского, не было так заинтересовано в мире с немцами и в независимой Украине. Любое другое правительство было бы согласно разговаривать с так называемой Радой только на условиях автономии Украны в рамках российского государства. Независимая Украина — ленинский проект. Тема большевистской Украины в рамках федерации с Россией возникла уже в рамках Гражданской войны. Украину ему пришлось завоевать, потому что иначе на этих землях стояли бы Деникин, а потом Врангель.

- Если Ленин с Троцким вне игры — кто тогда возглавляет страну?

- Россию осенью 1917-го могла возглавить фигура вроде Бориса Савинкова. Последовательный националист-государственник. В правительстве, где играл бы роль Савинков, ни о какой отдаче Украины, ни о каком Брестском мире речи бы ни шло.

Ну, либо адмирал Колчак. То есть с той или иной фигурой во главе - но страна шла бы к оздоровительной военной диктатуре. При том кандидаты на авторитарную власть исходили из идеи единой и неделимой России. По Польше и Финляндии могли быть варианты договоренностей, но никакой независимой Украины никто из них не видел. Большевизм был единственной гарантией долгосрочного раскола России. Это одна из причин, по которой его поддерживали западные державы, не оказавшие серьезной помощи белым.

ЧЬИ ЗАВОДЫ И ПАРОХОДЫ?

- Индустриализация произошла благодаря Ленину и Сталину...

- Она произошла в 26 дореволюционных лет — начал Александр III, продолжил Николай II. Роль премьеров Витте и Столыпина была велика, особенно последнего — но он опирался на волю и поддержку императора. Причин для отставки Столыпина в 1911-м не было, потому его и убили, а у него ведь были новые интересные планы.

- Но большинство заводов , которые спасли нас в Великую отечественную, построены после 1917-го.

- Значительная часть предприятий, которые большевики хитроумно приписывали себе, была создана до революции. Например завод ЗИЛ основан в 1916 году — по приказу императора тогда создавалась система автозаводов. В стране к 1917-му было огромное количество автомобилей. Трактора производились собственные до революции. Говорили, что царская власть не построила танков. Но в 1917-м нормальных танков не было даже у Британии. Но Россия их разрабатывала.

- Металлургию создали в 30-е годы 20 века...

- Промышленник Второв основал в подмосковной Электростали металлургический завод, завершенный в 1917-м. Все инженерные разработки были до большевиков. Ленин стремился, чтобы русских специалистов заменили американцы, которые нас научат, как правильно жить и работать. Так бюро Альберта Кана активно «работало» на нашу страну уже при Сталине — за русское золото и ограбление крестьян в Америке покупались готовые заводы и ставились в СССР.

Революционный лозунг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Если бы не сталинская индустриализация, у нас не было бы Т-34

- Т-34 фактически был создан на Харьковском паровозостроительном заводе, который был основан в 1896 году . Это был завод старого царского ВПК с огромными инженерными традициями. Не знаю не одной отрасли, в которой бы довоенный сталинский СССР превзошел бы показатели, на которые естественным образом выходила бы царская Россия при своем нормальном развитии.

АТОМ И КОСМОС

- Но атом — это Курчатов, а космос — Королев, разве при монархии эти выходцы из низов бы поднялись до таких высот?

- Нет никаких доказательств, что царская Россия не смогла бы осуществить атомный или космический прорыв. Основные расчеты, которыми пользовался Королев, были произведены Цандером еще до революции. А космические расчеты Кондтратюка-Шаргея были произведены в 1915-1916 годах. Именно эти расчеты, как полагают специалисты, привели американцев на Луну. Но вот наша космическая гонка могла быть с Германией, а не с США.

- Без Октября не было бы Второй мировой?

- Не будь октябрьского переворота, не произошло бы ни второй мировой войны, ни всех ее последствий. Гитлер не пришел бы к власти, потому что его восхождение во многом было связано со страхом западных элит перед коммунизмом. А умеренные немецкие националисты никогда бы Гитлеру власть не уступили бы.

- А миллионные людские потери Гражданской, коллективизации, репрессий?

- Людских огромных потерь у России не случилось бы. Кем бы ни был Керенский, ужас коллективизации он устраивать не стал. Каким бездуховным человеком не считали Милюкова — он не смог бы закрывать сотни церквей и расстреливать тысячи священников. От большевиков Россия потеряла больше в любом случае - чем если бы продолжила жить при монархии, либо при либералах вроде Керенского. В такой стране не допустили бы массовых расправ над русским человеком и насилия над его самосознанием.

А вот что считает автор книг «Сталин:на вершине власти», «Троцкий: мифы и личность», «Хрущев: смутьян в Кремле» и ряда других Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ:

Ленин выступает перед революционными массами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛЕНИН ПРОТИВ ВСЕХ

- Ленин 24 октября не добрался до Смольного - и кто возглавил бы революцию?

- Процессы были необратимы, но задержка из-за отсутствия Ленина произойти могла. Временное правительства теряло власть. Кто бы возглавил революцию? Зиновьев и Каменев струсили. Троцкий не хотел. Он события толкал, но руководить в тот момент не рисковал. В 1917-м Ленин часто шел против всех . В апреле 1917 года с Апрельскими тезисами он вообще оказался одиночкой — его высмеивали все, в том числе и рабочая аудитория, а он ее переламывал.

- Всегда всех опережал?

- К концу октября он едва опередил британцев. Все было готово для заговора, в котором играл огромную роль британский писатель Моэм и английская разведка. Переворот в пользу части генералитета, которая играла роль во время и после Корниловского мятежа. Британской разведкой был инспирирован чехословацкий мятеж в Сибири. Огромную роль играл также Борис Савинков со своими боевиками. То есть планировалась военная диктатура без единого диктатора — с лицами от левого до правого спектра. От генералов монархистов до эсера Савинкова и при опоре на сильную военную организацию чехословацких офицеров.

Шествие по улицам Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Удается этот заговор — и нет никакого сепаратного мира с Германией?

- Конечно, нет. Англичане этого боялись. Отсрочить мир России с Германией — главная их забота. Когда рассуждают о том, что в конце 1917 начале 1918 Германия была обречена — да это чушь собачья! Они в 1918 едва не взяли Париж — благодаря Брестскому миру! Англия никоим образом не хотела этого мира, как и Франция. Есть свидетельства писателя Моэма — заговор был полностью готов, но большевики опередили на несколько дней. Позже Керенский в своих воспоминаниях из Америки это косвенно подтвердил. Страны Антанты Керенского уже списали. Он страной фактически уж не управлял.

ГИТЛЕРА БЫ НЕ ПУСТИЛИ

- Какой стала бы Германия без октябрьского переворота?

- Германия без Брестского мира оказалась бы к концу 1918 года в еще худшем состоянии, когда подписывали унизительный Версаль. Пришел бы к власти Гитлер после такого — большой вопрос. Гитлер как малоизвестная фигура была поддержана популярным генералом Людендорфом. Бухарин в 1923-м говорил о партии Гитлера-Людендорфа как набирающую популярность в Германии. Но Адольф был неуч, хотя и талантливый оратор и плоть от плоти немецкого народа. Помимо национал-социалистов в Германии было много других националистических организаций. Одна из самых влиятельных — партия Гугенберга. Они бы оттеснили этих выскочек из НСДАП на обочину. Ведь даже в 1933 Гитлер пришел к власти, не получив и половины голосов - и вынужден был обратиться как раз к национальная партии Гугенберга.

ЧТО БЫ ПОСТРОИЛИ В РОССИИ?

- Россия при любой власти провела бы индустриализацию в 20-30 годах?

- Россия была обречена на индустриализацию и какую-то форму модернизации сельского хозяйства. К 20-м годам мы отставали от всех развитых стран. Хотя было снабжение продуктами за время НЭПа нормализовано — демонстрацию троцкистов в ноябре 1927 закидали огурцами и помидорами. Сталин на пленуме 1924 года сказал что мы отстаем от развитых стран на 50 лет. А надо пробежать эту дистанцию за 10-15 лет. Потому и меры принимались диктаторские. Еще через 9 лет Сталин, в 1933-м говорил: без индустриализации нас будут терзать как китайцев. А Китай тогда представлял из себя кучу провинций под управлением кучи генералов - они дрались между собой и всюду лезли иностранцы.

- То есть на скачок в промышленности мы были обречены?

- Индустриализация и модернизация сельского хозяйства в любом случае проходили бы под централизованным контролем. Нужен был госконтроль как во времена Столыпина. Но понадобилась паника 1927 года, когда стало ясно что вот-вот на СССР нападут. Ворошилов, выступая на 15-м Съезде партии, заявил что у Польши больше танков, чем у России. И алюминия совсем мало. А на военных предприятиях архаика как во времена Ивана Калиты. Весь 1927 прошел в лихорадке.

Демонстрация 1 мая на Красной площади. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мы бы ни в космос не полетели, ни атомную бомбу с атомными станциями не создали, не будь Октября?

- И Курчатов, и Циолковский, и Александров с Королевым работали бы все равно на космические и атомные проекты, но в других условиях. Мой отец, родившийся при Николае Втором, окончил реальное училище и получил отличное образование. Продолжил его при Советах. И большинство будущих советских академиков начали получать образование при империи. И космос с атомом мы бы освоили все равно. Такая огромная держава все равно является магнитом, что подтягивает в ключевые центры наиболее умных и сильных.

БЕЗ ВОЙНЫ

- Но ведь Гражданской войны не лучилось бы, не будь Октября?

- Конечно. И мы бы не потеряли миллионы жизней и огромных ресурсов. Хотя предпосылки гражданкой войны были подготовлены еще заговорами всего 1917 года. Сколько было белой гвардии в 1917 году — 4 или 5 тысяч? А красной гвардии к марту 1918 года — чуть более ста тысяч? А чехословаков было 60 тысяч обученных, хорошо вооруженных, умеющих четко выполнять команды. Зарубежные силы, в первую очередь англичане руками белочехов, активизировали и затянули Гражданскую войну — если бы не посадили директорию на трон.

А что такое «поход 14 держав» против красных? Он же в полном объеме никогда не состоялся. Хотя участники его были готовы и что-то начинали предпринимать! Там и сербы, и аргентинцы, и китайцы, а не только японцы, оккупировавшие Дальний Восток. Австралийцы были, греки на юге России действовали. Но как отметил один американский писатель, экспедиционные части в России заболели испанкой - и интервенция кончилась.

- А что было не так с противниками большевиков?

- Керенский писал позже, что никто из правящего класса не выдвигал здравых, реализуемых идей по земельной, промышленной и иным реформам. Зато представители правящих элит грызлись и дрались друг с другом. Был невысокий моральный уровень. Деникин писал, что под персидскими паспортами ряд офицеров скрывались от воинской повинности. А Троцкий так выстроил дисциплину, что половина офицерских кадров к Красной армии была офицерами прежней царской армии.

Противники большевиков подсиживали друг друга — как бы они управляли страной, придя к власти?