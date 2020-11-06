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Вдова и внебрачные дети Михаила Жванецкого: кому достанется многомиллионное наследство артиста

Наследство Михаила Жванецкого оценивается в сумму около 100 миллионов рублей
Ирина ВИКТОРОВА
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Михаил Жванецкий был счастлив со своей Наташей 30 лет. Они начали жить вместе, когда Наталье было 24 года.

Михаил Жванецкий был счастлив со своей Наташей 30 лет. Они начали жить вместе, когда Наталье было 24 года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

86-летний Михаил Жванецкий не стеснялся признаваться: «Мне хорошо. Я счастлив!» Это во многом благодаря тому, что тридцать последних лет рядом с ним была его любимая Наташа. Все радости и горести Жванецкий делил пополам со своей последней женой и главной любовью всей жизни. Михаил Жванецкий последнее время практически не работал – болел. Но долгие годы он был весьма востребованным артистом – зарабатывал хорошо, но в то же время много помогал нуждающимся. Кроме того, у Жванецкого было несколько браков и периодически заявляли о себе внебрачные дети – так кому из многочисленных наследников достанется недвижимость народного артиста?

Главный человек в жизни Михаила Михайловича - жена Наташа тоже из Одессы. Они начали жить вместе, когда ей было 24 года, а ему 56 лет. Супруга Жванецкого, вспоминая начало их совместной жизни, не скрывала – артист был не богат: «Старая дача в Одессе, машина и однокомнатная квартира в Москве рядом с Останкинской башней: вот все, что у него имелось, когда стали жить под одной крышей. Подозреваю, что Миша уходил от женщин, оставляя все, что нажили вместе». В Москве они начинали жить в однушке на улице Королева. В эту квартиру привезли из роддома своего сына Дмитрия.

Михаил Жванецкий с сыном Дмитрием Жванецким.

Михаил Жванецкий с сыном Дмитрием Жванецким.

Фото: СОЦСЕТИ

Наталья не работала – вела хозяйство, была музой артиста, его правой рукой во всех делах. Михаил Жванецкий долгие годы оставался востребованным артистом: помимо работы на телевидении, гастролей, его часто приглашали на «заказники». Все благосостояние Жванецкий нажил уже рядом с нынешней супругой, хотя официально они зарегистрировали брак лишь десять лет назад.

У семьи есть просторная квартира в центре Москвы в Старопименовском переулке – около 250 квадратных метров. Стоимость подобной жилплощади – оценивается в сумму 90 млн. руб. В этой квартире живет сын Михаила и Натальи Жванецких – 25-летний Дмитрий. Супруги обосновались в подмосковном доме, где долгие годы им помогала по хозяйству домоправительница Ольга, она тоже из Одессы. Есть у семьи еще один дом – на родине. Жванецкий рассказывал, как ему подарили этот участок земли: «К 60-летию получил от городских властей в подарок кусок земли - шесть соток, но очень хорошее место: на берегу, в Аркадии. Я там построил дом!»

Супруга артиста рассказывала: «Миша постоянно кому-то помогает финансово: друзьям, родственникам, даже бывает совсем малознакомым людям. У кого-то сгорел дом, кормилец умер – муж откликается на чужие беды». Отзывчивость на чужую боль, не позволила сколотить огромного состояния по меркам нынешних суперзвезд. Однако имущество артиста оценивается в сумму более 100 млн. руб. Очевидно, что все оно останется в собственности семьи – жены Натальи и сына Дмитрия Жванецкого.

Хотя у Михаила Жванецкого есть взрослые дети от других браков и отношений, которые были до встречи с Натальей. Это - дочь Лиза и сын Максим, который живет в США. Также известно о двух внебрачных детях – журналистке Ольге и сыне Андрее. Но тесных связей артист ни с кем из них не поддерживал.

И внебрачная дочь Жванецкого — журналистка Ольга.

И внебрачная дочь Жванецкого — журналистка Ольга.

Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Кстати, Андрей Рывкин (журналист и кинодраматург, соавтор сценария проектов «Лондоград», «Духless 2») - единственный, кто из внебрачных детей Жванецкого решился выступить публично. Он был обижен на отца за то, что тот практически не уделял ему внимания. Рывкин пару лет назад написал пронзительную колонку в глянцевом журнале о своем отце Жванецком - рассказал, как ему 16-летнему впервые позвонил папа: «…С тех пор мы виделись раз десять, всегда после его выступлений. Он всегда был в гримерке, в гриме, в идеальном костюме, в цветах, окруженный бесчисленными поклонниками, камерами и телохранителями. Все проходило по отработанной схеме. Двухминутные: сколько же тебе сейчас лет, как мама, а затем - торжественная презентация конверта с тысячей долларов и обязательным напутствием про «стыдно должно быть в семнадцать лет деньги брать у отца». Иногда, вручая конверт, он говорил мне: «Будь счастлив». Я никогда не отказывался. Эта ежегодная тысяча долларов стала нашим связующим звеном: он был слишком труслив, чтобы признать, что бросил ребенка и просто хотел откупиться, а я был слишком труслив, чтобы признать, что не нужен отцу, и принимал этот кеш как папин подарок. Как свидетельство, что отец у меня все-таки есть…»

Внебрачный сын народного артиста кинодраматург Андрей Рывкин.

Внебрачный сын народного артиста кинодраматург Андрей Рывкин.

Фото: Instagram.com

Обида не дала возможности понять отца и большого артиста. Сам Михаил Михайлович Жванецкий так говорил о своем счастье рядом с женой Натальей и сыном Димой: «Я всего два раза был женат. Один раз это было очень давно, когда я еще работал с Райкиным. Но тогда не получилось - жена не захотела терпеть мои разъезды. А вот потом, то есть сейчас, кажется, получилось. Мне очень хорошо. Я даже, грубо говоря, счастлив…»

Шоу-бизнесЗвезды: утратыМихаил Жванецкий: досье KP.RU

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