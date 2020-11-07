Россияне уже могут ездить в Израиль по делам и на лечение. А что на счет туризма?

Мертвое море. Фото: Итамар Гринберг

Израиль выходит из карантина – уже второй раз (первый был весной). С 1 ноября на Святой Земле открыли заповедники и национальные парки, все культурные и археологические достопримечательности на открытом воздухе, а также небольшие гостевые комплексы*. Пока только для внутреннего туризма, для самих израильтян.

С 16 октября аэропорт Бен-Гурион возобновил работу в обычном режиме, принимает рейсы 30 иностранных авиакомпаний и трех израильских: Israir, El Al и Arkia. Правда, туристов среди пассажиров пока нет. Только граждане Израиля и иностранцы, получившие специальное разрешение на поездку. Получить его могут и граждане России, если летят в Израиль на лечение, с деловыми либо с другими нетуристическими целями. Подробный список разрешенных к посещению категорий граждан опубликован на сайте Управления народонаселения и миграции Израиля.

Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Израиля в РФ, сам недавно прилетел из Москвы на Святую Землю. В эксклюзивном интервью «КП» он рассказал о том, какие формальности ждут пассажиров, как Израиль выходит из карантина и как планирует восстанавливать туризм:

- Все пассажиры должны заполнять онлайн-декларацию для Минздрава Израиля за 24 часа до полета. На стойке регистрации в «Шереметьево» было 5 – 10 человек, которым пришлось заполнять ее заново – видимо, допустили какие-то ошибки. В остальном, все как обычно. Разумеется, маски в самолете необходимы. Через 2 часа полета бортпроводники «Аэрофлота» предложили нам новые маски.

В аэропорту Бен-Гурион снова проверяют декларации. Все быстро, так как людей пока совсем мало. Через 25 минут после приземления я уже вышел с багажом. Россия пока относится к «красным странам», поэтому мне после прибытия в Израиль необходим 14-дневный карантин.

Сейчас есть два рейса в неделю Москва – Тель-Авив, их выполняют «Аэрофлот» и Israir. Однако купить билет могут только граждане Израиля и те, кто получил специальное разрешение на поездку (см. ниже) на лечение или с деловыми или другими допустимыми целями. Туристам въезд в Израиль пока запрещен. Не только россиянам, всем.

Израиль был первой страной, которая в марте ввела жесткие ограничения и вошла в карантин. И справилась с массовым заболеванием – сразу после весеннего карантина фиксировалось всего по 20 – 30 новых случаев Covid-19 в день. Все открыли, в том числе гостиницы. Но пришла вторая волна, никто не думал, что она окажется такой жестокой – пиковая цифра больше 10 тысяч случаев в сутки, в масштабах Израиля это очень серьезно. Страна закрылась на второй карантин. И только сейчас начинает из него постепенно выходить.

Эйлат. Фото: Дафна Тал

Туризм, к сожалению, еще не скоро справится с коллапсом. Но уже сделаны конкретные шаги для восстановления отрасли. Например, город-курорт Эйлат на Красном море и побережье Мертвого моря превращены в «зеленые зоны», своего рода «острова», где уже разрешен туризм. Сейчас – внутренний, для самих израильтян, и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Этот проект можно считать тестовым перед запуском международного туризма. В 2019 году около 50% всех туристов из России отдыхали на Мертвом море. Надеемся, что в 2021 году наши «зеленые зоны» смогут принять еще больше россиян.

В каких случаях граждане РФ сейчас могут приехать в Израиль:

ЛЕЧЕНИЕ

Речь идет только о серьезной медицинской помощи в случае тяжелых заболеваний, решение о въезде принимается в индивидуальном порядке. «Для этого приглашающая клиника обязана оформить разрешение в Министерстве здравоохранения Израиля», - уточняют в департаменте Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.

- Десятки россиян обратились за такими разрешениями и получили их, - заверяет Владимир Шкляр.

Эйлат. Фото: Тони Малкевист

ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

Бизнесменам из России (как и других «красных» стран) на границе необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до вылета. Карантин в этом случае не нужен. В Израиле можно находиться максимум 4 суток (96) часов – достаточно для переговоров или посещения деловых мероприятий, но совместить командировку с отпуском не получится.

Но. Нельзя просто взять и прилететь в Израиль – мол, мне в Тель-Авив, по делу, срочно. «Въезд возможен только для тех лиц, чей вклад в израильские компании и экономику жизненно необходим, и только в тех случаях, когда деловая встреча не может быть проведена виртуально», - объясняют в департаменте Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. Для каждой поездки необходимо получать разрешение.

Алгоритм такой:

- минимум за 15 дней до визита надо заполнить онлайн-форму заявки на въезд иностранных бизнесменов в Израиль и отправить ее партнерам в израильскую компанию.

- генеральный директор или другой уполномоченный сотрудник принимающей израильской компании тоже заполняет форму заявки и отправляет по электронной почте в Министерство экономики Израиля, приложив анкету российского гостя.

- Заявку должны одобрить Минэкономики и Управление по народонаселению и иммиграции Израиля. Если оба ведомства дают положительный ответ, то принимающей израильской компании выдают сертификат с одобрением. В случае отказа причины объяснят письменно, можно подать запрос на пересмотр.

*Гостевые комплексы, состоящие не более чем из 4 отдельно стоящих циммеров (коттеджей для отдыха), в каждом из которых могут останавливаться только близкие родственники.