Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 7 ноября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

МИД непризнанной республики сразу после этого призвал к санкциям против властей Азербайджана. Фото: REUTERS

ПРИЗЫВ К САНКЦИЯМ

Власти непризнанного Карабаха сообщили об упорных ночных боях в районе города Шуши.

"После полуночи сравнительно спокойно было в Степанакерте и во всех остальных городах, кроме Шуши. Город-крепость Шуши периодически подвергался ракетному обстрелу", - говорится в сообщении властей.

МИД непризнанной республики сразу после этого призвал к санкциям против властей Азербайджана. В ведомстве заявили, что в Баку хотят "лишить Карабах его гражданского населения".

Власти непризнанного Карабаха сообщили об упорных ночных боях в районе города Шуши. Фото: REUTERS

ОТСТУПЛЕНИЕ В ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, обвинения в обстреле города Шуша отвергло. Кроме того, в ведомстве отчитались о вынужденном отступлении армянских сил в зоне боевых действий.

"Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить. Среди личного состава имеются убитые и раненные", - сообщило минобороны Азербайджана.

Вскоре после этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армии 16 сел в шести районах вокруг Нагорного Карабаха. Достижения он перечислил в своем Twitter: "Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Йухары Вейселли, Йухары Сейидахмедли, Горган, Учунчу Махмудлу, Гаджар, Диванлылар Физулинского, Йухары Мезре, Йанархадж Джабраильского, Газьян, Баласолтанлы, Мерданлы Губадлинского, Бешдели Зангиланского, Гарабулаг, Мошхмаат Ходжалинского, Атагут, Тсакури Ходжавендского районов".

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, обвинения в обстреле города Шуша отвергло. Фото: REUTERS

РАПОРТЫ О ПОТЕРЯХ ПРОТИВНИКА

Минобороны Армении со своей стороны отчиталось о массовом уничтожении техники противника. За минувшие сутки, по их данным, были сбиты пять азербайджанских беспилотников, уничтожено 13 единиц бронетехники.

Кроме того, Ереван заявил, что потери ВС Азербайджана с начала эскалации в Карабахе превысили 7 с половиной тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Может ли Украина атаковать Донбасс беспилотниками, как Азербайджан Карабах

Есть ли что противопоставить в этом случае Донецку с Луганском (подробности)