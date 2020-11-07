Родителей и опекунов переведут в «цифру»: пособия и льготы можно будет получать дистанционно

Пособия и льготы можно будет получать дистанционно Фото: Shutterstock

С 2021 года родители, опекуны и попечители смогут дистанционно оформлять пособия и льготы. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Все данные о законных представителях граждан (родителях, опекунах, попечителях) будут собраны в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Этот процесс должны завершить к концу года.

После того, как все данные будут собраны в системе, гражданам больше не придется представлять документы, подтверждающие статус попечителя или опекуна. Госорганы будут сами получать эту информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

- Это поможет дистанционно оформлять любые пособия и льготы, предназначенные гражданину, от лица которого действует попечитель или опекун, - от детских пособий и разрешений на бесплатную парковку до льгот на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание, - сообщила в субботу пресс-служба правительства.

Новшество также поможет защитить имущество граждан от имени которых действуют законные представители.

- Например, если опекун или попечитель будет совершать юридически значимое действие от имени представляемого им гражданина - покупать квартиру или давать согласие на сделку, его права можно будет проверить в государственной информационной системе, - пояснили в пресс-службе.