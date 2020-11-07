На американо-канадской границе задержан почтальон с полным багажником бюллетеней

По оценкам аналитиков, на данный момент из-за сбоев в работе почты порядка 150 тысяч бюллетеней не дошли до центров по подсчету голосов. Фото: REUTERS

Сотрудники пограничной охраны на американо-канадской границе задержали автомобиль, водитель которого заблудился и свернул не на ту дорогу.

При обыске в машине оказались сотни писем и заполненные бюллетени для голосования.

Вначале мужчина пытался утверждать, что все письма в багажнике принадлежат ему и его матери, однако на вопрос, почему на всей корреспонденции указаны чужие имена, ответить не сумел.

Позже он признался, что работает почтальоном и с середины сентября часть почты он не доставлял, а откладывал в сторону и иногда подбрасывал корреспонденцию в корзину для несортированых писем, но избавиться таким образом от всех просто не успел.

Помимо почти 800 почтовых отправлений в машине почтальона были обнаружены заполненные бюллетени для голосования.

По оценкам аналитиков, на данный момент из-за сбоев в работе почты порядка 150 тысяч бюллетеней не дошли до центров по подсчету голосов. Это касается как штатов, в которых выборщики уже определились со своим кандидатом, так и тех, где подсчет ведется до сих пор и может повлиять на результаты президентской гонки в США.

Власти страны заявили, что бюллетени, пришедшие позже положенного срока, все же будут учтены, поскольку почтовые штемпели дают возможность точно определить дату отправки. В результате, оглашение результатов выборов может еще более затянуться.