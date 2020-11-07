Погибший в авиакатастрофе ведущий программы "Звезды сошлись" Александ Колтовой начинал карьеру в первом реалити-шоу "За стеклом"

Колтовой успел поработать на разных каналах, в разных проектах и в разных ролях - и ведущим, и продюсером, и редактором. Фото: Instagram.com

Александр Колтовой родился 30 мая 1979 года в Москве в научной семье (папа - инженер, работавший в космической промышленности, мама - микробиолог). Сам Колтовой мечтал о профессии геофизика, однако судьба занесла его на телевидение. Начав со школы тележурналистики, он достаточно неожиданно для юноши из приличной московской семьи стал звездой реалити-шоу. Случилось это благодаря легендарному проекту "За стеклом" - по сути, первому полноценному реалити-шоу на нашем ТВ.

Высокий красивый молодой человек был одним из самых популярных участников проекта, именно ему прочили победу, однако внезапно Колтовой покинул шоу. Свою популярность ему все же удалось монетизировать, ибо яркого 22-летнего парня заметили и предложили работу в качестве телеведущего программы "Сеть" на ныне уже не существующем канале ТВ-6 (там же, напомним, выходило и шоу "За стеклом").

Александр Колтовой увлекался пилотированием. Фото: Instagram.com

С тех пор Колтовой успел поработать на разных каналах, в разных проектах и в разных ролях - и ведущим, и продюсером, и редактором. В его послужном списке программы "Галилео", "Технологии спорта" и другие, но известность Колтовому принесли два проекта канала НТВ - "ДНК" и "Звезды сошлись".

В "ДНК" Александр появлялся в качестве ведущего с 2018 года. В этой передаче семьи, в которых возникали спорные моменты по поводу подтверждения родства, получали ответы с помощью ДНК-теста. Научная тематика, к которой всегда тяготел Колтовой, переплеталась здесь с проблемами непростых человеческих взаимоотношений.

Год назад он сдал экзамен по пилотированию легкомоторных самолетов. Фото: Instagram.com

В шоу "Звезды сошлись" зрители увидели Колтового лишь в этом году. В передаче, где обсуждаются самые горячие новости из жизни представителей шоу-бизнеса, Колтовой сменил Оскара Кучеру, который вел проект несколько лет в паре с Лерой Кудрявцевой. Впрочем, как неоднократно подчеркивал сам Оскар, замена ведущего произошла мирно, без скандалов и интриг.

Смерть Александра стала шоком для всех, кто его знал.

Самолет, который пилотировал Колтовой, разбился в Подмосковье. Фото: пресс-служба МЧС по Московской области

«С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов „ДНК“ и „Звёзды сошлись“ Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области», - сообщила пресс-служба НТВ.

"Комсомолка" выражает соболезнование друзьям и близким Александра Колтового.

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