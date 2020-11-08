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Динамо - Локомотив 8 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 14 тура чемпионата России по футболу РПЛ

"КП" рассказывает о важных моментах матча Динамо - Локомотив 8 ноября 2020: составы команд, прогнозы букмекеров на матч 14 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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"Динамо" принимает на своем поле "Локомотив".

"Динамо" принимает на своем поле "Локомотив".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Динамо" на своем поле в одной из последних встреч 14 тура примет "Локомотив", вице-чемпиона страны прошлого сезона. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Динамо - Локомотив 8 ноября 2020.

Статистика личных встреч Динамо - Локомотив имеет очень богатую историю. Команды играли между собой 56 раз. 15 побед у "Динамо", 26 у "Локомотива", а 15 раз поединки завершались вничью. 1 декабря 2019 года "Динамо" победило "Локо" на "РЖД Арене" 2:1. Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Локомотив 8 ноября 2020 говорят о том, что фаворитом будет Динамо. Хозяева поля одержат победу, либо же итогом встречи станет ничья. Неделю назад "Локо" показал, сколько сил отнимает игра в Лиге Чемпионов. Прогноз на матч Динамо - Локомотив 8 ноября 2020 - победа Динамо с разницей в один гол.

Стартовые составы на игру Динамо - Локомотив 8 ноября 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча Динамо - Локомотив 8 ноября 2020? Матч начнется в 19:00 по московскому времени 8 ноября и его покажут на канале Матч Премьер.

Прямую видеотрансляцию матча Динамо - Локомотив можно будет посмотреть 8 ноября 2020, начиная с 19:00 по московскому времени на телеканале Матч Премьер. Стартовый свисток прозвучит на стадионе в Москве вечером в воскресенье, 8 ноября.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.

Спорт: ФУТБОЛ

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