«Америка больше не может учить мир демократии»: как соцсети в США реагируют на победу Байдена

Соцсети отреагировали на победу Байдена мемами Фото: REUTERS

В субботу вечером (по московскому времени) после пятидневных подсчётов стало известно имя, вероятно, нового президента США. «Лидером свободного мира», как пафосно имеют хозяина Белого дома, стал 77-летний демократ Джо Байден (голосование выборщиков еще только предстоит, но шансы его оппонента Дональда Трампа невелики).

Американские соцсети встретили это сообщение по-разному: ведь многие голосовали за Трампа, а процесс подсчёта результатов, когда исход решили «удачно найденные» миллионы бюллетеней, пришедших по почте, — вызывает вопросы.

С них — фанатов Трампа — и начнём.

Фото: Twitter.com

«Америка больше не может учить мир демократии, — пишет публицист Майло Яннопулос в телеграме (на всех остальных медиа-площадках он заблокирован за слишком уж активную критику либеральных ценностей). — Весь мир видел, как в США украли выборы».

Шон Хэннити, ведущий консервативного канала FoxNews (одно из немногих крупных медиа, поддерживающих Трампа) в своём твиттере упирает на многочисленные факты фальсификации: «В спорном штате Невада республиканцы зафиксировали свыше 3000 случаев нарушений при голосовании», — пишет журналист.

То есть, как видим, тактика сторонников Трампа — напирать на факты фальсификаций и всячески делать Байдена «нелегитимным президентом».

Фото: Twitter.com

Другие трамписты ещё более радикальны:

«Готовьтесь занимать улицы, — требует в телеграме бывший советник Трампа — Рождер Стоун. — Скачивайте на смартфоны программу для координации наших сторонников!»

Этот призыв перепостили в своих каналах многие другие американские телеграмщики (да, повторим, в большинстве других соцсетей — особо ярых фанатов Трампа блокируют за якобы «речи ненависти»).

Ладно, а что же сторонники победителя — Джо Байдена?

Фото: Twitter.com

«Его победа — единственная хорошая новость за 2020 год», — утверждает пользователь Твиттера по имени Саад Малик.

«Теперь наступят лучшие времена!» — вторит ему пользовательница твиттера по имени Карито Хернандез.

Всё это объяснимо: демократы выступают за права меньшинств, терпимо относятся к исламу и массовой миграции.

Другие, опять-таки, напирают на «торжество угнетённых меньшинств»: ведь в паре с Байденом идёт вице-президент — Камала Харрис. «Первая небелая и первая женщина на этом посту», — отмечают в твиттере.

Фото: Twitter.com

«Отличная работа, Америка! 4 года назад ты ошиблась, но теперь нашла силы ступить на верный путь», — пишет по-английски пользователь твиттера по имени Абхин из Индии (у Камалы Харрис — индийские корни, многие местные считают её своей).

Друзья-фанаты Байдена постят в твиттере карикатуры Например, Трамп по-прежнему называет себя президентом… Находясь среди подопечных сумасшедшего дома. Подпись: «Голосуйте за демократов, чтобы прекратить ночной кошмар!»

В общем, как видим, пока одна половина Штатов считает себя обманутой «неправильным подсчётом» — другая безудержно радуется. И пропасть между ними даже шире, чем четыре года назад, когда Трамп столь же неожиданно победил на выборах.

Фото: Twitter.com

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