Новый Порядок - это пять М: миллионеры - мегаполисы - мигранты - меньшинства - матриархат.

Дональд Трамп 45-й президент США Фото: REUTERS

Первая неделя ноября стала черной из-за поражения Деда.

Случилось то, чего не должно, не должно, не должно быть, и мы теперь видим, как этот веселый и отчаянный человек - несомненно, лучший политик на Земле, - наотрез отказывается сдаваться сатанократам (увы, это самое подходящее для них слово).

Конечно, его победа украдена.

Нам ли не знать, как дела делаются. У нас тут местная "Демпартия" как пришла к власти в 1917 году, так никуда и не уходила, и мы наизусть знаем, что это такое, когда нерушимый блок коммунистов и беспартийных, а также ста тыщ освобожденных народов широким шагом идет в светлое будущее.

Но все-таки проблема не только в жульничестве.

В конце концов, Дед и правда не смог выиграть с таким заделом, чтобы его было уже не переиграть под столом.

Его действительно вытесняет какая-то великая и омерзительная сила.

Что она такое - и что он такое?

У нас тут в фейсбуке - а до этого и в других местах - регулярно возникает одна и та же беда: всесильная Администрация решает установить так называемые "обновления" - например, создать новый дизайн, новую операционную систему, в общем, как-нибудь улучшить то, что хорошо работает, - или, переводя с чиновничьего на человеческий, все угробить.

Байден - это ширма, дедушка Калинин современной Америки. Фото: REUTERS

Ну а люди - не все, но изрядная их часть - отчаянно сопротивляются.

Они не хотят "улучшений" - уродливых, тупых и настырных.

Они считают, что и до этого, на протяжении многих лет пользования тем или этим, все уже сложилось более-менее удобно для них, и не надо ломать их мир этим "новым дизайном".

Надо, говорит Администрация, надо.

Так вот Трамп - это Мистер Старый Дизайн.

Дед ведь не просто работал президентом США (что интересно, конечно, но в меру), и уж тем более не был никаким "политиком-республиканцем" (политики-республиканцы - это Буши, Маккейны и Ромни, ну их всех к лешему).

Он стал даже не американским, а всемирным лидером и символом Партии Прошлого, цель которой состоит в том, чтобы с помощью элементарного здравого смысла если не ликвидировать совсем, то уж хотя бы отложить или существенно поменять то будущее, которое готовит миру Администрация, и все прелести которого (дикая цензура, наступающеее из третьего мира варварство, биоэксперименты, борьба с христианством при благоволении совсем другой религии etc.) мы уже видим.

Это сложная, но не такая уж невозможная задача.

Потому что не всякое будущее наступает.

Так, коммунистическое будущее не наступило, хотя были моменты, когда оно, казалось, уже было на пороге.

Нацистское будущее тоже не случилось.

И даже технократическое будущее времен Гагарина и писателей-фантастов - несколько более симпатичное - тоже, как мы теперь знаем, не состоялось, прогресс оказался медленным, да и вообще ушел не туда.

Так что сама идея отмены будущего, которую своим гениальным чутьем уловил Трамп, и за которую голосовали во вторник белые провинциальные американцы, из этого будущего заведомо исключенные, - вовсе не безнадежна.

Но против команды знатоков тут играют, мягко говоря, не телезрители.

Трамп - это Мистер Старый Дизайн. Фото: REUTERS

Байден - это ширма, дедушка Калинин современной Америки.

И не в каком-то шизовом конспирологическом смысле, а просто он не имеет никакого значения для тех, кто его выдвинул и поддержал, - поэтому и выборы его были построены на отсутствии кандидата, - а значение имеет только сам Новый Порядок, и его борьба с Трампом как главным препятствием на пути нерушимого блока etc.

Новый Порядок - это пять М: миллионеры - мегаполисы - мигранты - меньшинства - матриархат.

Странный, но отлично работающий союз элит с люмпенами против обывателя, скрепленный поощряемым везде кочевничеством и натравливанием женщин на мужчин.

Кто бы рассказал двадцатому веку - не нашему, наш все это уже видел, а западному, - что впереди ждет такое?

Сам Трамп при этом, кстати, не представляет какое-то конкретное прошлое. Более того, он был бы и невозможен как президент, если бы любое конкретное прошлое происходило здесь и сейчас.

И все-таки именно он работает самым громким транслятором коллективного голоса тех, кто вынужден поставить себе эту трудную, высокую и прекрасную задачу: остановить время - и направить его хотя бы отчасти в другую сторону, прочь от той мрачной антиутопии, в которую мы, как и положено затаскиваемым на аркане беспартийным, идем широким шагом.

Почему я говорю "мы" - не из Америки?

Потому что судьба Римской империи определенно влияет на судьбу всех ее провинций, и даже таких непокорных, как наша.

Выборы 46-го президента Америки проходили очень неспокойно. Фото: REUTERS

Потому что Россия уже не один раз показывала, что самые нелепые и разрушительные идеи, сочиненные кем-то в западном мире, реализуются здесь намного ярче - в самом плохом смысле слова, - чем в тех краях, где они были придуманы.

Мегаполисы, высасывающие всю кровь из глубинки, разобранное на цветмет производство, многомиллионнный переезд Юга на Север, "социальный мониторинг", когда больные люди с высокой температурой вынуждены слать системе сэлфи, иначе их оштрафуют, бессилие частной инициативы перед чиновником, мужчины, умноженные на ноль войнами и репрессиями, интеллигенция, исходящая пеной и пузырями от ненависти к родине, - кажется, мы знаем об этом даже побольше, чем американцы, не так ли?

Так что нам неизбежно придется снова и снова встречаться с тем сатаническим злом, которое ополчилось на Трампа, - в здешних сосенках и осинках.

И его поражение - это, помимо прочего, злорадное ликование всей той погани, которая работает тут.

Но Дед боец.

И даже если он проиграет - история запомнит, что он боролся.