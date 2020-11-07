«Переболела вся семья»: Стас Михайлов рассказал, как пострадал от коронавируса

Стас Михайлов на фестивале в Дубаи. Фото: пресс-служба «Паруса»

На музыкальном фестивале «Парус» в Дубаи Стас Михайлов выступил в один день с Гариком Сукачевым и Леонидом Агутиным. Стас, пользуясь случаем, презентовал песни из своего нового альбома «Шестое чувство», который после выхода моментально попал в топы iTunes.

А после концерта артист признался, что с радостью принял предложение своего друга и основателя «Паруса» Евгения Морозова выступить в Дубаи. Мол, переболев коронавирусом, приходится восстанавливать силы на солнце, беречь лёгкие от холода.

- Невозможно понять при моем графике, где я подцепил эту заразу, - рассказал Стас Михайлов kp.ru о том, как перенёс коронавирус.-

Я летал в Нижний Новгород и Оренбург. Самолеты, общение, репетиции — сейчас сложно сказать, где именно я заразился.

Мне повезло, что я заболел в России. У нас в клиниках есть все возможности вылечить людей от этой беды. Настоящие герои — врачи, которые работают в комбинезонах в «грязной» зоне, где лежат больные. Они не только внешне, как космонавты в своей защитной экипировке, они там каждый день совершают подвиг: заступают на 8-часовую смену и даже не могут в туалет отлучиться.

Стас Михайлов с основателем музыкального смотра Евгением Морозовым. Фото: пресс-служба «Паруса»

Это ребята-герои. Сестрички мои, которые за мной ходили, делали капельницы.

Это умнички, им очень тяжело в этих нечеловеческих условиях спасать нас.

В больницы идут потоки людей, которые лечились дома по 10 дней, теперь им стало плохо, их госпитализировали. Поэтому людям надо правильно отнестись к тому, что нас призывают носить маски. Это меры не для того, чтобы ограничить нашу свободу, а для того, чтобы мы выжили. Лучше носить маску, чем лежать в больнице, принимая страшную терапию.

Если мы будем неукоснительно исполнять, о чем нас просят, то мы прервем цепь заболеваний. Я хочу людям пожелать, чтобы они были живыми и здоровыми и берегли себя сейчас, в наше непростое время.

Я всего лишь один из тех людей, кто попал на этот вирус.

Хотя кто-то говорит, что он не выходит до конца, в ком-то он живет, как вирус герпеса.

Пока нет точной информации по этому вирусу: как он себя поведет и какую форму он примет.

По словам артиста, ковидом у него уже переболела жена Инна и их дети. А теперь от коронавируса лечат в Сочи маму Стаса. К счастью, состояние у неё стабильное, сын обеспечил ей хороший уход.