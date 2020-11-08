Дмитрий Мезенцев: БелАЭС - станция не просто современная, это - проект космический

Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии Фото: Тимур ХАНОВ

В субботу, 7 ноября, в Гродненской области состоялся энергетический пуск Белорусской атомной электростанции (БелАЭС ). Она уже вышла на мощность 400 МВт, атомная электроэнергия поступает во все регионы страны, хотя пока реактор первого энергоблока работает на мощности только 40%.

Это событие мы обсудили с известным дипломатом...

- Дмитрий Фёдорович, хотел узнать - сколько раз вы уже приезжали на БелАЭС - если не считать ее открытия 7 ноября.

- Ну, может быть, пять или шесть раз.

Точно не могу сказать. Я же подсчетами не занимаюсь. Важно было - вместе с руководством «Росатома» - погрузиться в ткань отношений - производственных, профессиональных... Это же проект «Росатома», а

Курчатовский институт отрабатывал технологии безопасности.

Понятно, что были визиты значительного числа экспертов МАГАТЭ, которые доказали, что станция не просто современная, а абсолютно безопасная.

Ну, и разумеется, было очень интересно наблюдать, как с обеих сторон - шаг за шагом - выстраивается реальное взаимодействие, которое даёт уникальный результат.

Мы сегодня видели этот результат. Это...

- С чем его можно сравнить.

- Когда говорят - космос - это высокая планка. Будем считать, что БелАЭС - космический проект.

Президент Александр Григорьевича Лукашенко на открытии сказал о том, что ответ на его запрос со стороны президента Владимира Владимировича Путина, поддержка этого запроса «Росатомом», решение о выделении государственного кредита Белоруссии - все это слагаемые того, что сегодня Белоруссия - страна мирного атома. Плюс - совершенно другой уровень обеспечения энергобезопасности.

- Я знаю, что вы любите с рабочими, простыми людьми общаться...

- Что было видно в нашей с вами поездке в Иркутске. (Дмитрий Мезенцев в прошлом - губернатор Иркутской области. - А. Г.)

- Да.

- Я общался с теми людьми, кто работает на станции. И - вот ощущение подъема, атмосферы причастности к огромной важности событию и делу - оно, мне кажется, у всех без исключения.

А ещё - ощущение самоуважения, «причастности к тому, что удаётся моей стране» - оно есть.