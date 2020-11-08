В Солнечногорске дачные грабители зарезали замдекана РЭУ имени Плеханова, ее мать и 6-летнюю дочь

В двухэтажном доме нашли тела замдекана РЭУ имени Плеханова Виктории Борковской и ее пожилой матери. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Подмосковье ищут убийц, которые минувшей ночью с 7 на 8 ноября вырезали на даче целую семью. Все произошло в дачном поселке «Лунево», который находится в городском округе Солнечногорск. В двухэтажном доме нашли тела замдекана РЭУ имени Плеханова Виктории Борковской и ее пожилой матери.

- У обеих женщин многочисленные резаные раны - в области шеи и груди, - рассказывают в следствии. - Неизвестные пытались убить и 6-летнюю дочь Борковской, ей тоже нанесли несколько ударов ножом. Девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

Кровавые убийства произошли около полуночи - соседи слышали крики женщин и вызвали полицию.

По предварительной версии, мать и дочь могли убить как свидетелей ограбления.

- В доме имеются явные следы проведения поиска ценностей, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по московской области Ольга Врадий.

- Лунево - не элитный поселок, обычный, но в нем немало довольно дорогих домов, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Дом Борковской как раз к таким относится.

По словам нашего собеседника, мать Виктории Борковской жила за городом почти весь год, у самой замдекана есть квартира в Москве.

Известно, что Борковская является доцентом Московского государственного строительного университета, в РЭУ перешла совсем недавно.

- Со слов знакомых, также женщина сотрудничала с американскими университетами, активно участвовала в различных бизнес-семинарах, форумах. Неплохо зарабатывала.

Следователи сейчас выясняют, кто из окружения Виктории Боровской мог стать наводчиком грабителей или сам явился грабить дом женщины.

- Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела, - заявили в СК. - Назначено проведение судебно-медицинских и генетической экспертиз. Принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к убийству.