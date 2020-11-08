В России вылечить Нику - значит отрезать ей ногу

Увы, пока наши доктора не умеют делать операцию, которая спасет девочку от инвалидности, и все зависит от того, найдутся ли деньги на лечение за рубежом Фото: семейный архив.

Первый перелом у Вероники случился в трехмесячном возрасте. Тогда-то и прозвучал приговор врачей: "У ребенка сформирован ложный сустав, который не удастся срастить. Так что ампутация неизбежна!» Родители были шокированы. Какая судьба ждет девочку без ноги? Даже такую хорошенькую, как их маленький рыжик. Страшно подумать. Куча ограничений, комплексы... смиряться не хотелось, хотя ситуация выглядела безвыходной. Пока не написали в американскую клинику, где давно и успешно проводили операции по удалению ложного сустава. И американские врачи откликнулись. Забрезжила надежда.

- Счет от клиники огромный, - вспоминает мама, - мы чудом эти деньги наскребли, назанимали. Съездили. Операция длилась целый день. Доктор буквально бог. Мы долго проходили реабилитацию. Но после всех этих мучений проблемы нашей дочери были решены.

И правда, установленный в ножку раздвижной стержень взял на себя все нагрузки. Через месяц после операции Веронике впервые с трехмесячного возраста сняли гипс. Сейчас она бегает-прыгает не хуже здоровых детей.

- Одна беда, через какое-то время стержень надо менять. И это время настало. Замена стоит куда меньших денег, чем операция, но у нас ничего больше нет, - расстроена мама, - и занять снова просто негде.

Срок – к началу 2021 года. Где-то в январе доктор, который оперировал Нику, приедет в Европу, и там операция будет стоить 19 914 долларов. Девочка имеет шанс попасть к нему. Если только мы успеем помочь. Сейчас Вероника очень подвижная и активная. Она большая непоседа. Может, наверстывает все, что упустила, может, просто темперамент. Но дать ей снова стать хромой и бессильной, - пожалуйста, не надо.

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