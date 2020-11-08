Аукционный дом Sotheby`s обвинили в пособничестве в неуплате налогов

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала в суд на известный аукционный дом Sotheby's. Фото: REUTERS

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала в суд на известный аукционный дом Sotheby's.

Она обвинила Sotheby`s в том, что аукционисты по поддельным документам в 2010-2015 годах помогли покупателю предметов роскоши уклоняться от выплаты налогов.

По данным прокуратуры, покупатель, имя которого пока не раскрывается, приобретал ценности не как частное лицо, а как арт-дилер, который по закону освобождается от уплаты налогов.

Покупатель предметов искусства приобрел на внушительную сумму – $27 миллионов - картины Жан-Мишеля Баския, скульптуры художника Аниша Капура и другие артефакты

- Аукционный дом нарушил закон и лишил Нью-Йорк налоговых выплат только для того, чтобы увеличить свои продажи, - заявила генеральный прокурор Летиция Джеймс.

В Sotheby's решительно опровергают обвинения, называя их необоснованными и «неподтвержденными ни фактами, ни законами».

- Это проблема между налогоплательщиком и государством, - говорится в заявлении Sotheby`s.

В иске «арт-дилер» описывается как человек, который ведет успешный судоходный бизнес, увлекается латиноамериканским искусством, живет за пределами США и имеет дома по всему миру, в том числе квартиру в Нью-Йорке.