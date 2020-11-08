Что будет с карьерой Дзюбы после слитого интимного видео

Артем Дзюба снова в эпицентре скандала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артем Дзюба снова в эпицентре скандала. Опубликовано интимное видео с его участием. И вот уже тренерский штаб сборной России исключает его из национальной команды. И из этой ситуации можно сделать сразу несколько выводов.

Вывод первый – футболисты реально дебилы. Мы это конечно знали и раньше, когда Кокорин с Мамаевым под уличными камерами видеонаблюдения избивали водителя ведущей Первого канала, а потом в центральном кафе выясняли отношения с федеральным чиновником.

Или когда восходящая звезда «Спартака» Аяз Гулиев сбил пешехода на переходе, а потом пошел урабатывать пострадавшего за то, что тот похлопал рукой по его машине.

Или когда бывший лидер сборной и начинающий функционер Роман Широков ногами мочил футбольного арбитра только за то, что тот в любительском матче показал экс-футболисту красную карточку.

Или когда Денис Глушаков шумно разводился со своей женой, и грязное семейное белье вываливалось из всех соцсетей.

Или когда сам Дзюба в раздевалке имитировал половой акт с Азмуном…

Надо быть полными дебилами, чтобы подставляться таким образом в век, когда на тебя направлены все видеокамеры, когда скандальная информация распространяется быстрее, чем переобуваются российские болельщики, а у соцсетей нет никаких правил и рамок. Тем более в 32 года – когда мозг должен все-таки включаться.

Но у этой истории есть и другая сторона. Тот, кто сливал это видео в сеть, четко понимал, что он делает – а именно уничтожает карьеру Дзюбы.

По большому счету все, что происходит на видео – частное дело самого футболиста. Ну и абонента на той стороне онлайн связи. Дзюба не бьет судью ногами. Он не мочит водителя толпой своих друзей в состоянии полного алкогольного невменоза. Он не мстит жестоко пешеходу за то, что тот посмел перейти перед его машиной, катящейся по переходу на красный свет. Но вот что получается - все равно карьера Дзюбы сейчас оказалась под большим вопросом, чем когда-то у Кокорина с Мамаевым. Потому что в среде фанатов это больший зашквар.

И вот уже тренерский штаб сборной России исключает героя ЧМ-2018 из состава на ближайшие матчи. Этот шаг вызывает вопросы. На них при желании можно ответить: Черчесов – главный тренер сборной, а не одного Дзюбы, у него задача оградить от скандала команду, а не отдельного игрока. Но этот шаг может запустить цепную реакцию, и поставить карьеру Дзюбы под конкретный удар. То есть сделать то, чего и добивались те, кто запустил это видео.

Ведь реально, что сделает нормальный человек, увидев такой ролик? Закроет тут же его на своем телефоне, постарается развидеть-забыть и забанить того, кто рассылает такое. Но уж точно не запускать по телеграм-каналам и делать рассылку по соцсетям. Значит, делали целенаправленно. То ли решали свои вопросы, понимая, что Дзюбе теперь будет не до футбола. То ли мстили за что-то. И это еще одна примета нашего футбола, который – полное отражение общества. В нем все средства хороши - от подкупа судей до слива частных интимных видео.

А дальше все зависит от самого Дзюбы. Скандал-то рано или поздно уляжется и все забудется. Как забылось скандальное фото Кокорина и Мамаева в одной ванне. Или еще более скандальное видео Кокорина с проститутками. Или видео, снятое бывшей женой Глушакова в бане... Кто об этом помнит сейчас? Мир живет в таком темпе, что появятся новые «герои», всегда найдутся очередные Наташа Королева и Тарзан, и все потонет в прошлом. И останется важным только одно - то, как переживет все это сам Дзюба.

И тут могут быть сюрпризы. Дзюба в свои 32 года устал, начал сдуваться. Он в футболе уже доказал все, что мог – и то, что может становиться чемпионом, и что может жить без «Спартака», и что способен дорасти до статуса лучшего футболиста России... Запал задетого спортивного самолюбия у Дзюбы иссяк, и на поле он в последний год перестал гореть игрой. А теперь ему снова надо выбираться из огромной ямы с дерьмом. Как это еще делать, если не с помощью футбола?