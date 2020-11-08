Бывшую любовницу Артема Дзюбы затравили из-за интимного видео футболиста

Телеведущая Мария Орзул. Фото: Instagram.com

Скандальный ролик, из-за которого Артему Дзюбу не вызвали в сборную России на ноябрьские игры, а он сам вынужден закрыть аккаунт в соцсети, не отвечает на звонки и сообщения, не обсудил только ленивый. Однако неожиданно под мощный удар злопыхателей попала телеведущая Мария Орзул. Пять лет назад у футболиста были отношения с красавицей-блондинкой. И вот теперь поклонники спортсмена решили, что интимное видео, ставшее достоянием общественности, адресовано бывшей любовнице счастливо женатого Артема. Мол, в ролике все происходит на фоне передачи, которую ведет Орзул.

Интимное видео с игроком сборной России и петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой произвело эффект разорвавшейся бомбы. Соцсети стоят на ушах с ночи, когда и был выложен ролик. Пикантности видео добавляет тот факт, что Дзюба лежит в кровати в номере гостиницы, где включен телевизор. На экране можно заметить его бывшую любовницу Марию Орзул, которая ведет репортаж о прошедшем хоккейном матче.

Телеведущая состояла в отношениях с нападающим несколько лет назад. А в это раз ее буквально затравили в блоге. Фолловеры оставляют сообщения оскорбительного содержания. Впрочем, фигуристая блондинка искренне не понимает, с чего "возбудился народ". "А я причем здесь? Мы миллион лет не общаемся", - пожимает плечами телезвезда.

На "Матч-ТВ". Фото: Instagram.com

Два года назад, летом 2018 года, Мария впервые рассказала о самом тяжелом периоде в жизни, связанном с Дзюбой. В марте 2015 года Орзул и Дзюбу засняли целующимися в машине. Светские хроникеры ту же раструбили - "Дзюба изменил жене перед матчем ЧЕ-2016". Позже Артем признался, что ему было очень стыдно перед женой. К слову, тогда он отделался малой кровью: жена Кристина простила его за измену.

А вот Орзул пришлось несладко - все закончилось для нее срывом, капельницами и разводом. "Ситуация с Дзюбой? Мне было очень тяжело. Это был безумно тяжелый период в моей жизни. Безумно тяжелый! Самый тяжелый период в моей жизни. Я сейчас говорю и чувствую, что у меня чуть-чуть встает комок в горле. Я, наверное, не переступила, но честно скажу: я хожу к психологу и прорабатываю эту ситуацию... Мои друзья, знакомые и коллеги разделились, грубо говоря, на два лагеря. Кто-то говорит, что нужно об этом молчать и не поднимать эту тему, что я и делаю. И все это когда-нибудь забудется. Есть те, кто говорят, чтобы я проговорила это, после чего, возможно, станет легче", - цитирует Орзул Sport24.ru.

Мария на отдыхе на Кубе Фото: Instagram.com

По ее словам, "желтая пресса накрутила это просто до такого кома, который я до сих пор не могу проглотить". "Иногда мне приходит такая мысль, что, может быть, поговорить об этом и рассказать, что было на самом деле. Не знаю. Но я стараюсь эту ситуацию пережить. Я стараюсь, но мне до сих пор это вспоминают и до сих пор часто пишут какие-то комментарии. Уже и сил нет. Я раньше молчала, а сейчас, честно признаюсь, иногда могу ответить в комментариях, и ответить даже относительно грубо. Потому что достали!", - сказала Орзул.

Меж тем, член комитета по этике РФС Андрей Созин не оставил без внимания нынешний инцидент с интимным видео Артема. Он отметил, что Дзюба подставил жену и детей, которым сейчас очень стыдно за него. По мнению Созина, футболист себя "пригвоздил" в этой истории. Мол, ему придется справляться с давлением трибун, которое и без этого было немалое. "Как это вынесут его родители, близкие, жена? Все будет растиражировано, и Дзюба это знает", - заявил член комитета по этике РФС.

В свою очередь, пресс-служба сборной России сообщила, что главный тренер сборной Станислав Черчесов решил не вызывать игрока "Зенита" на предстоящие матчи, хотя ранее он был заявлен в команду. По словам Черечесова, скандальная история не имеет отношения к сборной России, поэтому руководство решило не комментировать ситуацию.

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"Тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию", - заявил Черчесов.

Напомним, Артем Дзюба - игрок петербургского "Зенита" и один из лидеров сборной России. Несколько лет назад ему доверили капитанскую повязку. После заявлений главного тренера, игрок пропустит товарищеский матч с Молдавией 12 ноября, а также два матча в рамках Лиги Наций 15 ноября с Турцией и 18 ноября с Сербией.