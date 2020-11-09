Зачем власти Тарусы пошли против собственных жителей и переименовали в городе 16 улиц

В Тарусе решили вернуть названия старинным улицам. Но жители недовольны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Удивительно. Как резко может поменяться жизнь в одном маленьком провинциальном городке, «гордящимся присутствием на карте». Хотя нет, вру. У знаменитой Тарусы предметов для гордости куда больше, чем у многих других российских городов.

В путеводителях пишут обычно так:

«С этим старинным уютным местечком неразрывно связаны такие столпы нашей культуры как Цветаева, Паустовский, Ахмадулина, Заболоцкий, Рихтер, Окуджава. В своё время местные виды вдоль Оки запечатлели на своих холстах Борисов-Мусатов, Леман, Поленов и другие художники. Здесь ежегодно проводят литературные чтения, творческие вечера, экскурсии».

Ну и так далее.

Короче, это мекка культурных образованных людей (с населением 9 тыс человек - в 120 км от Москвы).

Таруса - живописный город на Оке в 120 км от Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Таруса в принципе ассоциируется с чем-то лёгким, тихим, благоуханным. Как будто шёлковый платочек выбился из-под шляпки. И вдруг над этим платочком разметались ветра народных волнений, вспыхнул пожар протестного гнева, замелькали знамёна и стяги, затрубил запылившийся рог. Администрация города перешла на осадное положение, а люди примкнули к разным лагерям, дабы не блуждать по Тарусе в одиночку. 7 ноября даже молодёжь потянулась на несогласованный митинг с плакатом «Мы вам не овощи с улицы Огородной». Возможно, дата подстегнула - День Октябрьской революции. Но основная причина всё же в другом. Накануне депутаты городской думы приняли решение «Об утверждении перечня улиц города Тарусы, подлежащих переименованию». Этот документ оказался красной тряпкой в руках тореадора. Он вывел из себя не только местных жителей, но и тех, кто в Калужской области никогда не бывал. Сторонники левых взглядов углядели в действиях тарусских депутатов преступную выходку, декоммунизацию, унижение великой эпохи. Потому как убрали именно советские названия улиц. Вместо Пионерской появилась Огородная, вместо Карла Маркса - Полевая, Октябрьская стала Воскресенской. Ну и так далее. Даже улицу Ленина не побоялись переименовать в Калужскую.

Одна из улиц Тарусы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вскочивший на коня Зюганов замахал шашкой как донской казак. Те, заявил он, кто занимается таким переименованием, идут по пути бандеровцев, нацистов и фашистов. В Тарусу потянулись блогеры, журналисты, депутаты.

Очевидно, что дело приняло всероссийский оборот.

В городе немало исторических мест. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«МЫ ВАМ НЕ ОВОЩИ»

Таруса, как писал Довлатов, город маленький, интимный. Встречаешь старого знакомого. Случайно. И слышишь:

- Ух ты, а я тебя как раз ищу.

Только у писателя речь шла о Таллине.

Городок как пуговка. Все друг друга видят. Все друг друга знают.

Самый неизученный сегмент населения - москвичи. Их тут немало. Особенно летом. Дача под Тарусой - это практически русская мечта. За окном пейзажи как в Третьяковке. И тишина.

Местные виды вдоль Оки запечатлели на своих холстах Борисов-Мусатов, Леман, Поленов и другие художники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так вот москвичи всё больше голосуют ЗА переименование. Особенно те, кстати, кто не имеет никакого отношения к этим 16-ти улицам. И живёт на окраине города или вообще за его чертой. Листовки для подписей можно найти даже в Петропавловском соборе на площади Ленина. На Соборной площади, пардон. Текст (за подписью депутатов Тарусы) как будто вырван из советской передовицы. Есть и про великих людей прошлого, и про дух города, который нужно сохранить, и про развитие Тарусы.

Дерзкий тарусский кот Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Тема переименования улиц поднимается горожанами и обсуждается на самых различных уровнях уже третье десятилетие, - говорится в финальной части обращения. - И только в наши дни депутаты приняли это решение, ясно осознавая ту ответственность, которую взяли на себя, руководствуясь желанием сохранения мира и спокойствия в нашем родном и любимом городе».

Чего-чего, а спокойствие в Тарусе как корова языком слизнула.

- Каждый день возле памятника Ленину собираются люди - какие-то странные, непонятные - и ведут дискуссии, - рассказала «КП» продавец газетного киоска Вера Гаврюшина (работает там же - в центре). - Мы, коренные жители, их не знаем. И нам как-то тревожно. На глазах меняется история. А мы как будто ни при чём.

Памятник Марине Цветаевой и местный кот. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом, кстати, основная претензия со стороны народных масс. То, что депутаты не спросили людей.

- Мы бы, скорее всего, пошли им навстречу, - говорит 80-летняя жительница Тарусы Тамара Бушкова, - и некоторые улицы согласились переименовать.

Скажем, по улице Каляева никто особенно не скорбит. Потому как она была названа в честь террориста, убившего Великого Князя Сергея Александровича (сына Александра II). Теперь это улица Боголюбская. А вот Пионерскую, например, ставшую Огородной, оплакивают горючими слезами (отсюда и тот самый плакат «Мы вам не овощи»).

- Навязывая нам таблички «Лесопильная», «Кирпичная», лучше пусть ответят народу, - восклицает член Союза писателей России, ветеран труда Виктор Иванов, - куда делся кирпичный завод, лесопилка, роддом, баня, инфекционное отделение в больнице?

Памятник Белле Амадулиной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это ещё одна болевая точка. Люди не понимают, зачем вообще заниматься переименованием улиц, тратить на это время и деньги, когда в городе есть дела поважнее. Не говоря уже о бюрократических проволочках, без которых в глубинке переоформить документы не получится.

Пожалуй, единственный плюс во всём этом переполохе - воспрявшие духом тарусяне.

- У жителей мгновенно проснулось уснувшее самосознание, достоинство и, как это ни парадоксально, историческая память, - считает историк, автор книг о Великой Отечественной войне Сергей Михеенков. - А ведь ничего не стоило провести собрания граждан, поговорить по-людски. И, глядишь, пришли бы на некоторых улицах к обоюдному согласию. Но теперь город восстал и проблема переименования, похоже, разрастётся в длительную войну на истощение.

Памятник Паустовскому Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ВОТ КЛАРА ЦЕТКИН УЦЕЛЕЛА

Улочки Тарусы напоминают киношные декорации. Ветхие перестроенные низкие домики застройки 19 века. Музеи. Колокольня над обмелевшей Окой. Памятники Марине и Белле. Загородные заброшенные усадьбы.

Возможно, мы заранее накрутили себя, начитавшись заметок о последних событиях в Тарусе, но и меня, и фотокора «КП» Мишу Фролова не покидало ощущение, что перед нами город zero, в котором, как в фильме Шахназарова, творятся всякие странности.

Во-первых, коты. Они в Тарусе совершенно бесстрашные. И их больше, чем людей. Обычно эти животные - в каком-нибудь Орле, скажем, или Курске - осторожничают, сигают в подворотни, прячутся под машинами. А эти ведут себя как министры Временного правительства (между мартом и октябрём 1917 года). Миша фотографировал их впритык и ни один жирдяй - клянусь вам! - не отступил от объектива даже на дюйм.

Коты в Тарусе повсюду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во-вторых, выпивохи. Они тоже ведут себя достойно. Не мнутся за гаражами с виноватым видом. И сидят нога за ногу на площади, обдавая случайных прохожих винными парами.

- На названия улиц плевать, - с независимым видом, как футурист, резанул один из них. - Я метростроевец. И рыл к тому же атомный ускоритель в Протвино. По жизни сварщик, у любого спроси. А служил на Камчатке в контрразведке. Потому ничего не скажу больше. Я расписку давал.

Не удивлюсь, если всё это правда.

В-третьих, пенсионеры. Они, мягко говоря, активные. Одна бабуля возле администрации так распалилась, что потребовала кирпич («полцарства за кирпич!»). К счастью, ничего тяжелого под рукой не оказалось. И вскоре местная Клара Цеткин успокоилась.

К слову. Улица Клары Цеткин в Тарусе уцелела, как и параллельная ей Калинина.

Улицам вернули исторические имена. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ТОГДА Я ПРОТИВ»

- А я согласен с тем, что улицы переименуют, - неожиданно, практически против ветра выкрикнул уроженец Тарусы Егор Степанов.

Мы с Мишкой быстрей к нему. Хоть кто-то согласен.

- А что? - продолжал мужчина. - Хоть какие-то изменения. Хоть что-то новенькое. Каких-то огромных денег для этого не нужно. Чего все взбаламутились?

- А ваш дом на какой улице? - поинтересовался Миша.

- На Луначарского, - с достоинством ответил Егор.

Однако нового названия он не слышал.

Мы открыли в смартфоне список и торжественно объявили:

- Теперь ваша улица называется Кирпичная.

- Тогда я против, - ответил мужчина.

Быстро ответил. Не задумываясь.

Вероятно, жителям неприятно будет вдруг оказаться на улице Кладбищенской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СВЯЗЬ С КОРНЯМИ ЕСЛИ ХОТИТЕ

С главой Тарусы Еленой Котовой мы встретились возле памятника Ленину (ну а где же ещё?). Она после многочисленных бесед за последние дни, встреч, объяснений выглядела уставшей, но энтузиазма всё-таки не теряла.

- Решение о переименовании улиц было принято на законных основаниях, - рассказала она. - И отменить его может разве что прокуратура или суд. Я подозреваю, что противники решения городской думы туда обязательно обратятся. Мы с ними периодически общаемся. И главная претензия с их стороны - то, что депутаты приняли решение самостоятельно. Не учли мнение остальных жителей. Это не совсем так. В думу на протяжении многих лет приходили запросы и обращения по этому поводу. И всё шло к тому, что рано или поздно все эти предложения выльются в тот решительный шаг, который мы сделали. Я понимала, что это будет удар. И всё же мы взяли на себя ответственность.

Глава Тарусы Елена Котова Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Так, может, тогда стоило провести какой-нибудь референдум, публичные слушания?

- Возможно. И другие города наверняка учтут наш опыт. Только, думаю, народный гнев всё равно был бы. Вообще надо понимать, что возвращение улицам их исторических названий - это не прихоть депутатов. А часть Стратегии развития Тарусы, которая была принята городской думой третьего созыва в апреле 2018 года. Стратегия предусматривает создание комфортной среды для горожан. Там, через овраг, мы сделали мост, например. Здесь отремонтировали дорожку или тротуар. А в историческом центре вернули старые названия улиц. Это уже не материальная сторона, а духовная. Связь с корнями, если хотите. Я до последнего надеялась, что нас поймут и такого раскола не случится. Но, увы.

- Многих интересует цена вопроса. Кто-то даже думает, что это не один миллион рублей.

- Нет, речь ни о каких миллионах не идёт. Хотя точную сумму конкретно сейчас не назову. У нас есть год для того, чтобы воплотить в жизнь решение городской думы и всё подсчитать. Условно... Понадобится 50 табличек, например. Изготовить каждую будет стоить от 500 до 1000 рублей. Вот и всё. К тому же, вероятно, деньги предоставят спонсоры. У нас уже был такой опыт. Когда местные предприниматели скинулись и повесили таблички с бывшими названиями улиц. Знать историю нужно и полезно. Не только нам, живущим в Тарусе. Но и тем, кто сюда приезжает.

Документ о переименовании улиц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ещё переживают по поводу документов.

- Если вам не 20 и не 45 лет, паспорт менять не надо. Живёте как жили. Хотя некоторые документы, на которых есть штампы со старыми названиями, всё же придётся переоформить. И это дополнительные расходы. Возместить их средствами из бюджета мы не можем. Однако опять же надеемся на соратников. Схема известная и простая. Жертвователь предоставляет ту или иную сумму, сообщает, на что именно он жертвует, после чего в райфинотделе мгновенно открывается счёт. И люди, потратившие деньги на переоформление документов, смогут получить компенсацию. Поверьте, я отнюдь не фантазирую. И почти уверена, что на хорошее дело жертвовать будут. Обязательно проработаем этот вопрос.

Листовки против переименования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И БОРОВСК ТУДА ЖЕ

Увы, но пока во всей этой истории много неясностей. Цена вопроса неизвестна. Кто именно будет за всё платить, тоже. Такое ощущение, что тарусские депутаты очень торопились и, не уточнив всех нюансов (которыми очень интересуются местные жители), поскорее проголосовали за переименование.

Все те, кто приложил к этому руку, декоммунизацию горячо отрицают. Говорят, никакой политики. 16 улиц (из 120-ти) выбрали не по названиям, а по географическому признаку, восстановив топонимику в историческом центре. В городе по сей день остаются такие улицы как Пролетарская, Кирова, Севрюкова, Ворошилова, Советская и другие.

Видимо, действовать нужно было тоньше. Не ставить население перед фактом. А - наоборот - сначала спросить. Как в том фильме, помните? С Евдокимовым. Где председатель Петя Хорьков собирал митинг с предложением вернуть деревне дореволюционное название Миндюкино. Может, услышав повальный народный гул на площади, депутаты не стали бы так спешить? Или предложили другие варианты. Повторим ещё раз. По поводу того, что в Тарусе убрали улицу Каляева, не было ни одного возражения. А вот по поводу других улиц - на каждом углу.

Тем временем, ещё один город в Калужской области вознамерился вернуть своим улицам исторические названия. Это десятитысячный Боровск.

Улица Пионерская станет Огородной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОЧТИ МИТИНГ

Не прошло и пятнадцати минут нашего общения с главой, как к памятнику Ильичу потянулись люди. Две пенсионерки с любопытными лицами. Очередной блогер из Москвы с огромной дьяконовской бородищей. Местный краевед и историк Виктория Губарева, заявившая, что в Тарусе идёт элементарное нарушение демократии.

- Шесть депутатов приняли решение за весь город, - пожала плечами женщина. - И теперь схлестнулись все - коммунисты, либералы, демократы, историки, депутаты, православные. Такая грызня началась. Я, возможно, проголосовала бы за переименование. Не всех, так некоторых улиц. Но теперь я против. Потому что меня оскорбили.

Пока стояли, краевед достала из сумочки листовку и бесстрашно мне её всучила.

По сути, это уже был почти митинг. Несанкционированный. И в Москве, я думаю, мы бы уже сидели в автозаке.

Но Таруса - не тот случай. Она особенная.