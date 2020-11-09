Зимой на уборку Москвы вместо мигрантов позовут жителей других регионов

Уборкой улиц и площадей Москвы займутся жители других регионов России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице заметно похолодало. Синоптики обещают первые ночные заморозки уже в ближайшие дни.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о подготовке столицы к предстоящей зиме. В эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) глава Комплекса городского хозяйства Москвы сообщил, что коммунальщики справятся с уборкой снега, но из-за оттока мигрантов во время пандемии будут привлекать людей из других регионов.

— Префектуры и районные управы, взаимодействуя с другими регионами, приглашают на работу, — сказал Петр Бирюков. — Новым сотрудникам создают необходимые условия для проживания и отдыха, и в первую очередь своевременно выплачивают зарплату.

Полную версию эксклюзивного интервью заместителя мэра Москвы читайте на kp.ru и слушайте во вторник, 10 ноября, в 13.00 мск на радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).