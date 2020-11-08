Акинфеев отбил пенальти в матче против "Ростова". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский ЦСКА смог прервать серию неудач в матчах против "Ростова". С 2017 года столичные армейцы не побеждали гостей с берегов Дона. И вот по осени-2020 случилось то, чего все ждали. Победа 2:0 над "Ростовом" помогла команде Виктора Ганчаренко уйти лидером на перерыв в чемпионате России. "КП" рассказывает о пяти главных выводах с матча ЦСКА - Ростов 8 ноября 2020.

АКИНФЕЕВ - ВСЕ ЕЩЕ КРУТ!

"Ростов" до 14 тура еще ни разу в сезоне не бил пенальти. И премьерный в сезоне для ростовчан пенальти не получился. Полузащитник Роман Еременко пробил по центру, а капитан ЦСКА, упав в угол, смог ногами вытащить удар от бывшего армейца. Стадион ВЭБ Арена ликовал что есть сил. На Еременко у армейских фанов есть "зуб" - в свое время после дисквалификации Роман ушел в "Спартак", не согласившись на контракт с ЦСКА, за который играл до скандальных событий. Отбитый пенальти Акинфеева - очередное доказательство, что когда надо, то Игорь может сказать свое веское слово. Даже в возрасте 34 лет Акинфеев - крут!

ПЕСЬЯКОВ "ТАЩИТ" "РОСТОВ"

Футбольный клуб "Ростов" по осени 2020 года очень сильно обновил состав. Однако же, сохранил по сути всю вратарскую бригаду. И у клуба Валерия Карпина есть хороший выбор, где первым номером значится Сергей Песьяков. В матче против ЦСКА, как и в других поединках сезона, Песьяков творит немало чудес. Попросту вытаскивая самые невозможные удары. И в упор и издалека. Гол в первом тайме и тот - забили армейцы после рикошета. Пока "Ростов" в новом составе сыгрывается, вратарь "желто-синих" готов взять на себя многие вопросы.

НОВОМУ "РОСТОВУ" НЕ ХВАТАЕТ СТАБИЛЬНОСТИ

Перерыв на матчи сборных должен пойти на пользу ростовчанам. И даже еще лучше - из команды Валерия Карпина никого не вызвали в сборную России. Новый состав "Ростова" под началом тренеров может нормально притираться друг к другу все две недели до матча против казанского "Рубина" в гостях. У ростовчан не появился из-за травмы Павел Мамаев, забивший "Спартаку", не было в защите и Козлова, не поправились еще норвежец Норманн и Хорен Байрамян. А пока что же обновленный "Ростов" ищет себя - что в защите, что в атаке, что в средней линии. Игроки есть - остается Карпину из них сделать хорошую команду.

"РОСТОВ" МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ ШЕСТОЕ МЕСТО

После того, как "Ростов" проиграл в Москве ЦСКА, то турнирные перспективы команды Валерия Карпина стали чуть позже. У ростовчан - 23 очка после 14 встреч. И команду могут обойти - сегодня чуть позже "Локомотив" будет играть против "Динамо" в гостях. А в случае победы ведь могли и вовсе встать впритык к питерскому "Зениту", навремя сместив "Динамо". Ростовчанам надо сыграть новый состав, чтобы стать такими же крутыми, как в прошлом сезоне.

ЦСКА УХОДИТ ЛИДЕРОМ НА ПЕРЕРЫВ В СЕЗОНЕ

Московские армейцы к 13 туру незаметно для всех выскочили из-за спин "Спартака" и "Зенита" в лидеры турнирной таблицы РПЛ. И поединком против "Ростова" укрепились в звании лучшей команды осени 2020 года. Победа над ростовчанами, которые продолжают творческие поиски - доказательство того, что сезон в чемпионате России это не битва "Спартака" и "Зенита" за звание чемпиона. ЦСКА становится третьим в этом споре. Такого в последние сезоны у нас не было. Обычно "Зенит" с самого начала уходил вперед и его никто не мог нагнать. А сейчас же - мощная и яркая интрига в сезоне!