Что изменится в отношениях между Россией и США, когда на смену Трампу в Белый дом придет Байден

Кандидат в президенты США Джо Байден и его штаб объявили о своей победе Фото: REUTERS

В воскресенье, 8 ноября, после подсчета голосов в Пенсильвании, кандидат в президенты США Джо Байден и его штаб объявили о своей победе, после чего их поздравили лидеры ряда европейских государств. Действующий президент Дональд Трамп победу соперника по-прежнему не признает и собирается судиться.

России же важно знать, как изменится наше взаимодействие с сильнейшей державой мира, если победа демократа Байдена станет юридическим фактом, каковы будут отношения Вашингтона и Москвы

За комментариями kp.ru обратилась к директору Института США и Канады РАН Валерию Гарбузову:

- Изменений в отношениях России и США при Байдене ждать стоит?

- Не стоит. Тот курс, который был заложен еще Обамой, в администрации которого Байден был вице-президентом, курс на сдерживание Россией — он будет продолжен. Курс этот легитимизован в законодательных актах американского конгресса. Это двухпартийная линия американцев, которая оформилась на протяжении этого времени, еще в 2014-м.

- Байден не собирается пересматривать эту линию?

- Нет. Он, наоборот, усугубил эту проблему. Назвав не Китай, а Россию главной угрозой для США. Чего не делали ни Обама, ни Трамп. Конфронтационная линия будет продолжена.

- Скандалы, связанные с Байденом и его сыном, и их участием в коррупционных делах на Украине его репутацию в глазах американцев не подорвали?

- Все нападки на Байдена в этой связи, которые были инициированы командой Трампа - они оказались малоэффективны. Переход на личности, обвинения сына Байдена - эти факты оказались переоцененными. На фоне более масштабных процессов в самих США все это выглядело мелко.

- Где будет линия напряжения при Байдене?

- Между США и Россией идет то скрытая, то явная война за влияние на постсоветском пространстве. Все это злополучное советское наследство в лице бывших союзных республик — и не только Украины. США активизировались в Средней Азии - в Туркмении, Таджикистане, Узбекистане. Американцы под контролем держат ситуацию на Украине. Это долгоиграющая пластинка — влияние на постсоветском пространстве. Россия не хочет его упускать, а США на него претендует. Американцы стремятся заполнить тот вакуум, что образовался на просторах СССР после распада империи и снижения влияния России в этих регионах. И делают это медленно, но упорно.

- Так 30 лет уже прошло после распада...

- Этот фокус будет в отношениях России и США постоянной болью. США не уйдут, а Россия тоже не хочет терять свое влияние. И возрастания напряженности на этом поле после прихода Байдена я не исключаю. Вот нам отношения с Белоруссией приводились в качестве образца. Но оказывается не так все просто. И ситуация там не может застыть на десятилетия.

- Трамп говорил, что хорошо относится к Путину, но санкций при этом ввел больше других. А что будет с Байденом?

- Байден ничего хорошего о Путине не говорил. Трамп же сыграл злую шутку с российской политической элитой. В 2016-м году Россия сделала ставку на Трампа. Не знаю, из чего исходили наши высшие должностные лица. Но они ошиблись капитально в этой ставке. Она казалась подкрепленной его риторикой в адрес Путина и какими-то пророссийскими высказываниями. Но сам Трамп внутри страны чередовал это с антироссийскими высказываниями В умах политической элиты возникло иллюзорное видение Трампа, каким он, конечно же не был. Он оказался единственным американским президентом, который довольно умело сочетал пророссийскую риторику с антироссийской санкционной практикой. Это, казалось бы, должно было отрезвить нашу элиту — но нет....

- А что говорил о России Байден?

- Он всегда критично высказывался и в адрес России, и в адрес ее президента. Он большой сторонник санкционного режима и сдерживания России. Он будет проводить эту политику, и, судя по всему, и кабинет у него будет соответствующий. И на международном направлении в целом, и на российском, в частности. Потому ожидать каких-то послаблений в адрес России не стоит.

- А ядерное сдерживание?

- Единственное, что вероятно — могут возобновиться консультации в области контроля над вооружениями. Байден в свое время был сторонником контроля над вооружениями, но не исключено, что на посту президента он изменит свою линию поведения, хотя надежда остается...

- Если оценивать в целом...

- Наши отношения продолжат находиться в состоянии конфронтации. Она приобретает глобальный характер. И я не вижу никаких признаков, что что-то сдвинется в плане ослабления напряженности. Наши действия в других регионах воспринимаются США болезненно. Как угроза американскому глобальному доминированию. Нам не стоит надеется на то, что наши действия останутся без ответа. Надо быть готовыми ко всему.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Госдуме ждут жесткости Байдена в отношениях с Москвой

Новый президент США постарается пересмотреть подписанные и расторгнутые Трампом договоры (подробности)

Итоги президентских выборов в США: Скорее Байден, чем Трамп

Ведущие американские телеканалы объявили имя 46-го президента США (подробности)