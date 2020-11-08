Трамп и его штаб обращаются в Верховный суд США после выборов: поможет ли это

Команда Трампа уже заявляла о своем желании с помощью решения Верховного суда остановить подсчет голосов в Пенсильвании, но сделано это так и не было, и ключевые штаты обнародовали результаты голосования. Фото: REUTERS

В то время, как демократ Джо Байден объявляет о своей победе на выборах президента США, а лидеры других государств наперебой его поздравляют, Дональд Трамп не оставляет надежд на переизбрание.

Едва ли не последней инстанцией, способной помочь действующему президенту США сохранить свой пост остается Верховный суд страны.

Команда Трампа уже заявляла о своем желании с помощью решения Верховного суда остановить подсчет голосов в Пенсильвании, но сделано это так и не было, и ключевые штаты обнародовали результаты голосования. Теперь штаб Трампа говорит о том, что намерен добиться пересчета голосов.

Проблема состоит в том, что 20 голосов членов Коллегии выборщиков, закрепленных за Пенсильванией, не принесут Трампу вожделенного большинства. Таким образом, ему будет необходимо оспорить подсчет голосов и в других штатах. А вот сделать это будет крайне проблематично.

«Есть правовые механизмы для пересчета, но нужны доказательства и факты, а также юридические аргументы», – заявил адвокат Республиканской партии по выборам Ян Баран.

Кроме того, эксперты считают, что в Верховном суде сформировалась коалиция, которая не будет действовать в интересах Трампа, несмотря на то, что за свою каденцию ему удалось назначить трех судей ВС.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что добиться пересчета голосов и доказать свое лидерство в президентской гонке с помощью Верховного суда Трампу будет по меньшей мере затруднительно.

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