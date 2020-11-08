"Умеет Артем отвлечь от выборов в Штатах": мемы про оскандалившегося Дзюбу стали хитом соцсетей

Футболист Артем Дзюба Фото: Александр ГЛУЗ

Артему Дзюбе сейчас не до смеха: минутный ролик крайне личного характера, который злопыхатели слили в Сеть, может разрушить карьеру футболиста. На сегодняшнем матче "Краснодар" - "Зенит" нападающего питерского клуба лишили капитанской повязки, да еще и освистали с трибун. А главное, из-за пикантных кадров, на которых спортсмен занимается самоудовлетворением, его отстранили от ближайших матчей сборной - без Дзюбы пройдут сразу три игры. Таким образом, всего за несколько часов Артем Дзюба перестал быть капитаном ФК "Зенит" и сборной России по футболу.

Попавшего в неловкую ситуацию спортсмена уже поддержали десятки знаменитостей. Светлана Лобода, Ксения Собчак, Андрей Малахов, Любовь Успенская, Анфиса Чехова, Дмитрий Шепелев, Татьяна Буланова и многие другие весь день публикуют слова поддержки с хештегами #задзюбу и #ямыдзюба. А вот футбольные фанаты и блогеры вовсю меряются, кто кого перещеголяет в остроумии: мемы про Артему Дзюбу разрывают социальные сети. Сайт kp.ru собрал самые примечательные образцы народного творчества.

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