Странности пандемии коронавируса: Рожать в столице стали меньше, а в регионах - больше

Дети эпохи ковида рождаются в провинции. А где пригодятся, увидим. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Эксперты, аналитики и прочие толмачи еще долго будут пытаться осознать, как изменил нашу жизнь коронавирус. Месяц в нерабочем режиме, закрытые границы, маски - всего и не упомнишь.

Есть, правда, менее очевидные вещи. Вот в мае в Москве упала рождаемость. Причем резко, на 37% по сравнению с маем прошлого года. Куда пропали больше 4000 младенцев? В конце концов всю серьезность новой заразы мы осознали только в феврале, тогда майские роженицы должны были быть уже на шестом месяце беременности.

ЗАГАДКИ ДЕМОГРАФИИ

С демографической точки зрения ничто такого провала не предвещало. Да, с начала года рождаемость в столице оказалась меньше, чем в 2019-м, но не так критично. А вот в мае - настоящий обвал.

С одной стороны, чего тут думать: во всем виноваты коронавирус и разбежавшиеся из Москвы (или не добравшиеся до нее) работники из других регионов или стран. Вот и мэр Сергей Собянин посетовал, что мигрантов в столице стало процентов на 40 меньше.

- Мигранты, несомненно, внесли вклад в снижение московской рождаемости, - соглашается проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. - Люди, которые приезжают сюда трудиться на низкооплачиваемой работе, очень часто рожают. Во-первых, они, как правило, молоды. Во-вторых, понимают, что здесь уровень медицинского обслуживания повыше, чем, скажем, в Киргизии.

В Санкт-Петербурге, кстати, похожая история.

Но вот если покопаться в данных Росстата, окажется, что многие регионы не только не заметили потери мигрантов - рождаемость там, наоборот, выросла. И это несмотря на коронавирус!

Изменение числа новорожденных. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Понятно, что нельзя попросить ребенка подождать с появлением на свет. Но у роста числа новорожденных должно быть логическое объяснение.

- Самая вероятная причина, которая приходит на ум, - женщины остались без работы и уехали из столицы на малую родину, - сказал в разговоре с журналистом «КП» заведующий Научно-учебной лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации Высшей школы экономики Андрей Каратаев.

В МОСКВУ Я БОЛЬШЕ НЕ ЕЗДОК

Только официальный уровень безработицы в столице прибавил 2,3% по сравнению с прошлым годом. А скольких отправили в неоплачиваемые отпуска или оставили дома с сокращением в зарплате или без премий? Наконец, если фирма перешла на удаленную работу, не так уж важно, сидит человек на окраине Москвы, в Брянске или Новосибирске.

- Тут есть и еще один фактор, - считает Алексей Зубец. - Вспомните, какие были проблемы в первую волну коронавируса: нормальное медицинское обслуживание беременных и других нековидных больных было затруднено. Неудивительно, что кто мог, уезжал рожать куда-нибудь подальше от Москвы.

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

Впрочем, есть и другие версии падения рождаемости в городе.

- Если помните, осенью прошлого года у нас в стране был экономический кризис, - говорит Алексей Зубец. - Всю вторую половину 2019-го наблюдался спад потребительской активности. Люди не были уверены в своем будущем и не хотели заводить детей.

А как же известный принцип «дал бог зайку, даст и лужайку»?

- Все-таки в больших городах люди сегодня планируют семью. Когда ты живешь в съемной квартире или у тебя ипотека на долгие годы вперед и нет уверенности, что скоро не останешься без работы, ты не станешь заводить ребенка, - уверен Зубец. - «Дал бог зайку...» - так рассуждают в сельской местности и регионах, где велик процент бюджетников.

Если весной медики фиксировали рост числа зачатий, то чуть позже пришла волна абортов. Многие поняли, что не готовы в нынешних условиях становиться родителями.

- Скоро цифры рождаемости пойдут вверх, - уверен Зубец. - В начале 2020-го дела в экономике шли неплохо.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Вернутся ли в мегаполисы провинциалы?

По данным Росстата, в столице и области в «мирное» время работает примерно миллион трудовых мигрантов из других регионов страны. Половина из них - из областей Центрального федерального округа. Теперь, получается, некоторые из них вернулись домой.

Рост средней зарплаты. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Тем не менее за последние 10 лет заметно выросла разница между зарплатами в столице и остальной России. И хотя доходы, как считает Росстат, растут по всей стране, в Москве это происходит быстрее, чем в провинции. Так что, едва ситуация с инфекцией нормализуется, люди вновь потянутся за заработком в большие города.